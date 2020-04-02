اليوم السابع
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وزير الصحة الإسرائيلى وزوجته مصابان بفيروس كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 01:49 ص
وزير الصحة الإسرائيلى وزوجته مصابان بفيروس كورونا كورونا يصل للحكومة الإسرائيلية
وكالات

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كشف مصدر حكومى إسرائيلى، اليوم، الخميس، عن إصابة وزير الصحة يعقوب ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا، ونقلت قناة "كان" التلفزيونية الإسرائيلية عن المصدر قوله: "تم تشخيص وزير الصحة يعقوب ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا".
 
ونقلت وكالة سبوتنك أن المصدر قال ، "سيواصل الوزير ليتسمان الحفاظ على جدول أعمال منتظم من منزله، وفقا للتوصيات الطبية"، وأضاف المصدر بأن "جميع الأشخاص الذين التقوا به في الأسبوعين الماضيين سيتم وضعهم في الحجر الصحي الإجباري".
 
وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن مساء الأربعاء، فرض قيود صارمة على الحركة في مدينة "بني براك" شرق تل أبيب التي تعيش فيها أغلبية من اليهود المتزمتين بعد تفشي وباء كورونا فيها.
 
كما حذر نتنياهو من أن إسرائيل على مفترق طرق إما أن تنجح في كبح انتشار وباء كورونا، أو تتدهور إلى حالة يموت فيها آلاف الإسرائيليين.
 
وقال نتنياهو إن "الحكومة والتربية والجيش والناس كلنا نبذل جهودا جبارة للتغلب على حرب الفيروس التي فرضت علينا. الأولوية الآن هي إنقاذ حياة آلاف أرواح الإسرائيليين".
 
وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 6092 من بينها 25 حالة وفاة، و95 حالة حرجة.
 
وكانت إسرائيل سجلت أول إصابة بفيروس كورونا فى 21 فبراير الماضى، أى قبل 40 يوما، بمعنى أنها تسجل ما معدله 120 إصابة يوميا وهو رقم مرتفع نسبيا.
 
وقالت الحكومة فى وقت سابق إن هناك 50 عالما لديها فى المعهد البيولوجى يعكفون على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، وخرجت الصحف العبرية بعناوين أن العلاج سيتوفر خلال أسابيع.

 


اسرائيل

كورونا

فيروس كورونا

وزير الصحة الاسرائيلى

يعقوب ليتسمان

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