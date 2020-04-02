اليوم السابع
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وزير التعليم: متاح للطالب كتابة مشروع البحث على ورق وتسليمه للمدرسة

الخميس، 02 أبريل 2020 01:18 م
وزير التعليم: متاح للطالب كتابة مشروع البحث على ورق وتسليمه للمدرسة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه إذا لم يتوافر الانترنت لدى الطلاب بإمكانه الاعتماد على الكتاب المدرسى أو أى كتاب متوفر لديه فى موضوع المشروع البحثى، ومتاح للطالب أن يقوم بكتابة المشروع البحثى على ورق وتسليمه إلى المدرسة وهى ستقوم بدورها فى إرساله للوزارة عبر المنصة.

وأوضح الوزير، أن معلم الفصل دوره استرشادى ومساعد للطلبة فى إعداد المشروعات البحثية، والوزارة هى من ستتولى أعمال مراجعة المشروعات البحثية للطلاب عن طريق تقييمها (مقبول – غير مقبول).

واختتم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، رسالته قائلا: " المشروع البحثى هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهى (العمل الجماعى، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب".

كان الدكتور طارق شوقى أكد أن  الوزارة تعمل بكل طاقاتها للتيسير علي ابنائنا في الداخل والخارج للحفاظ عليهم من انتشار الجائحة وفي نفس الوقت حماية مستقبلهم التعليمي ولذلك ينتظرنا في الأيام القادمة مشروعات عملاقة:

وأوضح الوزير: هناك امتحانات الإلكترونية تجريبية تبدأ يوم الأحد 5 إبريل لقرابة 600 ألف طالب في منازلهم حول الجمهورية، وإنشاء وتفعيل منصة التواصل الإلكترونية في جميع مدارس مصر الحكومية وتسكين اكثر من مليون معلم و20 مليون طالب عليها ثم ادارتها، وإعداد وتوزيع وتصحيح المشروعات البحثية لسبع سنوات دراسية (3 - 9) فى أنحاء الجمهورية لحوالى 15 مليون طالب وطالبة، وأطلاق المكتبة الرقمية التعليمية فى 7 دول عربية وأوروبية لمساعدة أشقائنا وأبنائنا فى الخارج.

وتابع الوزير: سيتم تحديث المكتبة الرقمية وإدارتها لخدمة كل الطلاب في مصر، وعقد امتحانات الإلكترونية لنهاية الترم الثاني في شهر مايو 2020 لقرابة مليون 200 الف طالب في منازلهم حول الجمهورية، مع اسعداد الوزارة لإدارة امتحانات التعليم الفني للدبلومات الفنية لحوالي 700الف طالب، وإدارة امتحانات الثانوية العامة لحوالى 650 ألف طالب، والعديد من الأمور الأخرى المتعلقة بالمدارس الدولية وذوى الاحتياجات الخاصة ومدارس ستيم للمتفوقين.


التربية والتعليم

رسالة وزير التعليم

اخبار مصر

اخبار مصرية

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