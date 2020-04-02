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وزير التعليم: البحث لطلاب مدارس اللغات سيكون بلغة المدرسة

الخميس، 02 أبريل 2020 04:01 م
وزير التعليم: البحث لطلاب مدارس اللغات سيكون بلغة المدرسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن البحث سيكون بلغة المدرسة بالنسبة لطلاب مدارس اللغات.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن تفاصيل المشروع البحثي الذي سيعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، عدة نقاط مهمة، أن الطالب سيكون مطالب بإعداد مشروع بحثي واحد فقط (متعدد التخصصات) في كل سنة دراسية للانتقال إلى السنة التالية، ويستطيع الطالب أن يقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب)، وذلك خلال الفترة من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020.

وأوضح الوزير: سيتم مراعاة اختيار الموضوعات بالنسبة لأعمار الطلبة من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي بما يتناسب مع أعمارهم، وعناصر المشروع البحثي تتكون من: "العنوان، المقدمة، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع، أسماء الطلاب"، وسيكتب الطالب الكود الخاص به على المشروع الذي سيقوم بعمله.



وأوضح أنه يوم الأحد 5 أبريل 2020.. سيتم نشر فيديو توضيحي لطريقة عمل المشروع للطلبة على موقع الوزارة، وذلك كنموذج استرشادي لأبنائنا الطلاب لطريقة عمل المشروع البحثي بداية من اختيار الموضوع حتى نطمئن أبنائنا الطلاب، وفى يوم الخميس 9 أبريل 2020.. سيتم الإعلان عن جدول المشروعات البحثية لكل سنة دراسية على موقع الوزارة وسيتم نشره مطبوعًا في الصحف القومية؛ وسيتكون الجدول من 4 إلى 5 موضوعات لكل سنة دراسية يختار الطالب أحدهما لتنفيذه سواء بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة.


 وقال وزير التربية والتعليم والتعليم، إنه مهم أن يذكر الطالب المرجع الذى يستند عليه فى البحث، بأن يقول حصلت على المعلومة من منصة التعلم أو كتاب كذا ويذكر اسم الكتاب، والفكرة هى صياغة البحث من خلال المراجع ونتعلم من المراجع مش ننقلها "كوبى وبست"، موضحا أن هناك فرق فى المشاريع يراعى الفئة العمرية.

 


التربية والتعليم

مشروع بحثى

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