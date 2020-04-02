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وزارة الصحة الإسبانية: عدد الإصابات بفيروس كورونا يتخطى 110 آلاف حالة

الخميس، 02 أبريل 2020 11:49 ص
وزارة الصحة الإسبانية: عدد الإصابات بفيروس كورونا يتخطى 110 آلاف حالة كورونا
إبراهيم سعيد

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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، حسب ما نقلته قناة سكاى نيوز الإخبارية، منذ قليل، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تتخطى 110 آلاف حالة.

وكانت قناة "سكاى نيوز" ذكرت أمس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في إسبانيا يتخطى 102 ألف إصابة، فيما وصل عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى ما يزيد عن 9 آلاف حالة وفاة.

ويواصل العالم المعاناة بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة مع الزيادة التي لا تتوقف في أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد، من مصابين ووفيات، وتسجيل أرقام كبيرة كل يوم في عدد من الدول حول العالم.
وكشف عدد من التقارير أن وفيات فيروس كورونا فى قارة اوروبا قد تخطت حاجز الـ 30 ألف حالة، وفى تونس تم الإعلان عن  تسجيل 34 إصابة جديدة عدد المصابين إلى 394، فيما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 10.
 
وأعلن وزير الصحة الكويتي شفاء 7 حالات جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد إلى 80، و في ألمانيا عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 67366 حالة والوفيات إلى 732، مع تسجيل 5453 إصابة جديدة و149 وفاة جديدة.
 
 وسجلت الصين  تراجعا في عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا، الأربعاء، إذ قالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم رصد 36 حالة إصابة جديدة الثلاثاء انخفاضا من 48 في اليوم السابق.

 


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