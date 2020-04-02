وأعربت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم /الخميس/ - عن استنكارها وإدانتها بأقوى العبارات لهذا العمل الإجرامي، الذي يستهدف أمن المملكة العربية السعودية وسلامة شعبها، ويشكل إمعانا من طرف المليشيات الحوثية الإرهابية في انتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني وتهديد الأمن والسلم الدوليين.

وشددت وزارة الخارجية السودانية على تضامن جمهورية السودان الكامل مع المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرار وسلامة شعبها.