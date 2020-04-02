هانى الناظر: البقاء بالمنزل خط الدفاع الأول ضد كورونا وأفضل طريقة للقضاء عليه

كتب محمود راغب

ناشد الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، المواطنين بعدم الخروج من المنازل خاصة في الأيام المقبلة وبالتحديد السبت المقبل لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا .

ودعاء استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، في تصريحات له، المواطنين مع الزيادة المتدرجة فى درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تصل 36 درجة مئوية تقريبا يوم السبت المقبل، الاستفادة بالحرارة المرتفعة وعدم استخدام أجهزة التكييف سواء في المنازل أو السيارات أو أماكن العمل .

وأشار استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، إلى أنه من المدرسة العلمية التي تتوقع عدم قدرة فيروس كورونا على تحمل درجات الحرارة المرتفعة التي تؤثر بشكل مباشر علي الغطاء الدهني الذي يغلف الفيروس بالإضافة للتأثير المدمر لأشعة الشمس فوق البنفسجية له.

ووجه الناظر رسالة للمواطنين قائلا:"تعالوا نقعد في البيت ونستحمل الحر ونخلص من الفيروس البقاء في البيت هو خط الدفاع الأول ضد الفيروس وأفضل طريقة للقضاء عليه".

وكان الدكتور هانى الناظر، أكد أنه الأفضل الاعتماد على الماء والصابون خلال التواجد فى المنزل فى إطار الوقاية من فيروس كورونا، موضحا أن الصابون قادر على التخلص من هذا الفيروس بسهولة من خلال التخلص من الغطاء الدهنى الموجود على جسم الفيروس.

وأضاف الناظر، أنه يفضل استخدام الكحول لمن نتعامل معهم خلال المنزل من خلال الاعتماد على الكحول على تعقيم الأشياء المختلفة التى نحصل عليها خارج المنزل، مثل معلبات الأكل وغيرها، لافتا إلى أن جهاز المحمول وماكينات الصراف الآلى يمكن استخدام الكحول للتعامل معها من خلال "قطنة صغيرة مبللة بالكحول" حتى لا تتعرض للضرر وعدم الرش المباشر.