نجا من الحرب العالمية الـ2 والإنفلونزا الإسبانية.. مسن إيطالى يتعافى من كورونا

كتبت فاطمة شوقى

أصبح هناك أخبار تدعو للتفاؤل والأمل حول فيروس كورونا، رغم حالة الكآبة التى تسيطر على العالم بسبب الوباء، حيث قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، إن مسن إيطالى يبلغ 101 عاما تعافى من الفيروس، كما أنه كان نجا أيضا من الحرب العالمية الثانية والأنفلونزا الإسبانية.

وقالت صحيفة "انفوباى" الأرجنيتينية، إن "سينيور بى" العجوز الذى شفى فى مدينة ريمينى الإيطالية ولد عام 1919 ونجا من الحرب العالمية الثانية والإنفلونزا الإسبانية التى قتلت ما بين 30 و50 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم بما فى ذلك حوالى 600 ألف إيطالى، بالإضافة إلى حوالى 500 مليون شخص.

وسرعان ما أصبح تعافى هذا المسن قصة إيمان وأمل فى الوقت الذى يعانى فيه العالم ولا سيما الشعب الإيطالى من عواقب فيروس كورونا، التى تؤثر بشكل رئيسى على كبار السن، فما يقرب من 86% من وفيات إيطاليا من المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما، وفقا لتقرير صادر عن المعهد الوطنى الإيطالى للصحة.

وقالت جلوريا ليسي، نائبة رئيس بلدية ريميني، التي وصفت تعافى العجوز بأنه "استثنائى"، إن "سينيور بى علمنا أن حتى فى عمر 101 ما يزال هناك مستقبل".

وأشارت إلى أن سينيور بى خرج من المستشفى بعد أسبوع من اختباره الإيجابى لفيروس كورونا، مع عائلته إلى منزله.

واعترف ليسي بأن موظفي المستشفى لم يكن لديهم أمل في أن يكون السيد ب. سوف يتعافى، بسبب عمره، إلا أنه ، مع مرور الأيام ، بدأ يتحسن ، وأصبحت في تلك اللحظة "القصة التي يتحدث عنها الجميع" في المستشفى.

تقع ريميني، وهي مدينة في منطقة إميليا رومانيا تواجه البحر الأدرياتيكي ، في شمال إيطاليا ، وهي المنطقة الأكثر تأثرًا بالفيروس في البلاد.