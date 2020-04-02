اليوم السابع
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مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2/4/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الخميس، 02 أبريل 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2/4/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الخميس  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 
 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 

مواقيت الصلاة فى القاهرة 

 

 
موعد صلاه الفجر 4:15   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:59 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:31 
 
موعد صلاة المغرب 6:15
 
ميعاد صلاة العشاء 7:33 
 
 

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 

 

 
موعد صلاة الفجر 4:18 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:04 
 
موعد صلاة العصر 3:36 
 
توقيت صلاة المغرب 6:20 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:39 م 
 
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 

 

 
موعد صلاة الفجر 4:10 
 
توقيت صلاة الظهر 11:55 م 
 
موعد صلاة العصر 3:27 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 11: 6 م 
 
توقيت صلاة العشاء 7:30 م 
 
 
 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 

 

 
موعد صلاة الفجر 4:06 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:47 
 
موعد صلاة العصر 3:17 
 
توقيت صلاة المغرب 6:02 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:18 م 
 
 
 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

 
موعد صلاة الفجر 4:16 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:53 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:21 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:07 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:21 
 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 

 مكة 

 

 
موعد صلاة الفجر 4:52 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:25 م 
 
موعد صلاة العصر 3:50 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:39 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 7:49 م 
 
 
 

المدينة المنورة 

 

 
موعد صلاة الفجر 4:49 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:25 م 
 
موعد صلاة العصر 3:53 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:42 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:52 م 
 
 

الرياض 

 

موعد صلاة الفجر 4:20 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:57 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:25 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 6:14 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:24 م 
 
 
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 

 

 
موعد صلاة الفجر 4:01 
 
توقيت صلاة الظهر 11:44 م 
 
ميعاد صلاة العصر 3:15 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:01 
 
موعد صلاة العشاء 7:17 م 
 
 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 

 

 
موعد صلاة الفجر 4:50 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:26 م 
 
موعد صلاة العصر 3:54 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:39 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:54 م 
 
 
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 

 

 
موعد صلاة الفجر 4:41 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:31 م 
 
موعد صلاة العصر 4:05 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:50 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:11 
 
 
 

مواقيت الصلاة بالكويت 

 

 
توقيت صلاة الفجر 4:09 ص 
 
موعد صلاة الظهر 11:52 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:23 م 
 
توقيت صلاة المغرب  6:07 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 7:25 م 
 
 
 
 
 
 

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