مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2/4/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الخميس ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 4:15 ص
توقيت صلاة الظهر 11:59 ص
ميعاد صلاة العصر 3:31
موعد صلاة المغرب 6:15
ميعاد صلاة العشاء 7:33
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:18 ص
توقيت صلاة الظهر 12:04
موعد صلاة العصر 3:36
توقيت صلاة المغرب 6:20 م
موعد صلاة العشاء 7:39 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 4:10
توقيت صلاة الظهر 11:55 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
ميعاد صلاة المغرب 11: 6 م
توقيت صلاة العشاء 7:30 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 4:06 ص
توقيت صلاة الظهر 11:47
موعد صلاة العصر 3:17
توقيت صلاة المغرب 6:02 م
موعد صلاة العشاء 7:18 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:16 ص
توقيت صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 3:21 م
توقيت صلاة المغرب 6:07 م
موعد صلاة العشاء 7:21
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:52 ص
توقيت صلاة الظهر 12:25 م
موعد صلاة العصر 3:50 م
موعد صلاة المغرب 6:39 م
ميعاد صلاة العشاء 7:49 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 4:49 ص
توقيت صلاة الظهر 12:25 م
موعد صلاة العصر 3:53 م
موعد صلاة المغرب 6:42 م
توقيت صلاة العشاء 7:52 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:20 ص
توقيت صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 3:25 م
ميعاد صلاة المغرب 6:14 م
موعد صلاة العشاء 7:24 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 4:01
توقيت صلاة الظهر 11:44 م
ميعاد صلاة العصر 3:15 م
موعد صلاة المغرب 6:01
موعد صلاة العشاء 7:17 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 4:50 ص
توقيت صلاة الظهر 12:26 م
موعد صلاة العصر 3:54 م
توقيت صلاة المغرب 6:39 م
موعد صلاة العشاء 7:54 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 4:41 ص
توقيت صلاة الظهر 12:31 م
موعد صلاة العصر 4:05 م
توقيت صلاة المغرب 6:50 م
موعد صلاة العشاء 8:11
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 4:09 ص
موعد صلاة الظهر 11:52 ص
ميعاد صلاة العصر 3:23 م
توقيت صلاة المغرب 6:07 م
مواقيت صلاة العشاء 7:25 م
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