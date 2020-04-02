اليوم السابع
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منظمة الإيسيسكو تطلق مشروعا لمساعدة الدول الأعضاء فى تصنيع المطهرات

الخميس، 02 أبريل 2020 04:18 م
منظمة الإيسيسكو تطلق مشروعا لمساعدة الدول الأعضاء فى تصنيع المطهرات شعار منظمة الإيسيسكو
وكالات

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أطلقت منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مشروعًا لتقديم الدعم الفنى والمادى لعدد من الدول الأعضاء في المنظمة لإنشاء وحدات مصغرة وتدريب أفراد المجتمعات المحلية على تصنيع المنتجات المطهرة بتكلفة منخفضة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم، أن هذا المشروع الذي يدخل في إطار التزامها بدعم الجهود لمواجهة انعكاسات جائحة فيروس كورونا، يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية النظافة في مواجهة خطر الإصابة وأيضًا لتعزيز الصناعات الحرفية بوسائل جديدة متطورة، مع ما يوفر ذلك من فرص عمل لعدد من المواطنين، وتقوية قدرات المجتمعات المحلية لإنتاج مواد تساعد في منع تفشي الفيروس.

وأشارت المنظمة إلى أنها ستعمل في المرحلة الأولى من هذ المشروع، مع السلطات والشركاء المعنيين في جمهورية مالي، ليتم توسيع المشروع ليشمل بلدانا أخرى من العالم الإسلامي خلال الأيام المقبلة حسب احتياجات تلك البلدان، مبرزة أنها ستظل تتابع عن كثب انعكاسات تفشي الفيروس على الأوضاع التربوية والعلمية والثقافية في الدول الأعضاء، وتُزودها تباعا بأنجع السبل لدعم جهودها وفق ما يستجد من تطورات.  


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فيروس كورونا

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