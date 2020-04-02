مفوضية الاتحاد الإفريقى تعلن عن صندوق لمكافحة كورونا فى القارة

وكالات

وافقت مفوضية الاتحاد الإفريقى، على إنشاء صندوق قارى لمكافحة وباء كورونا بتمويل أولى قوامه 12.5 مليون دولار لتوفير استجابة منسقة قارية للفيروس.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، وذلك عقب إجرائه مؤتمرا عبر الهاتف مع مكتب رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بالمفوضية الإفريقية حول مواجهة فيروس كورونا الذي يجتاح القارة الإفريقية.

ووفقا للبيان فقد كان التوصل لقرار بشأن إنشاء صندوق قاري لمكافحة وباء كورونا بتمويل أولي قدره 12.5 مليون دولار، لتوفير استجابة منسقة قارية للحد من فيروس كورونا في إفريقيا.

كما وافقت الدول الأعضاء على المساهمة بمبلغ 4.5 ملايين دولار، من أجل تعزيز قدرة المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، داعية المجتمع الدولي والهيئات الخيرية للمساهمة في الصندوق.

كما أوصى المجتمعون مركز الاتحاد الإفريقي للسيطرة على الأمراض بإنشاء صندوق مكافحة كورونا بعد ما وصفه بالنقص المتوقع في الأدوية واللقاءات، حيث كان إغلاق المصانع في العديد من البلدان في القارة.

وأشاروا إلى أن الانتشار السريع لفيروس كورونا يمثل كارثة غير مسبوقة للصحة العامة، مشددين على الأهمية الحيوية لتنسيق الجهود لزيادة الإنتاج العالمي وتحسين توافر المنتجات والمعدات الطبية.

وحث المجتمعون مجموعة العشرين على تزويد الدول الإفريقية على الفور بمعدات طبية ومعدات اختبار ووقاية لمكافحة فيروس كورونا.

ودعا البيان دول مجموعة العشرين أيضا إلى تقديم حزمة تحفيز اقتصادي فعالة تتضمن الإغاثة والمدفوعات المؤجلة والتنازل عن جميع مدفوعات الفائدة على الديون الثنائية والمتعددة الأطراف، واحتمال تمديد الإعفاء إلى المدى المتوسط، من أجل توفير مساحة مالية وسيولة فورية للحكومات.