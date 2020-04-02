مصرى يستغيث بشرطة عمان لمساعدة زوجته بعد عزل مدينتها بسبب كورونا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

استغاث مصرى يدعى أحمد ناجح بشرطة سلطنة عمان على حسابه على تويتر، بسبب نقص إمدادت الغذاء بمحل سكن زوجته وأولاده فى ولاية مطرح التابعة لمسقط بعد فرض عزل صحى تام على الولاية، وعدم تواجده في السلطنة حاليا، مما أثار تفاعل كبير من أهالى عمان على التدوينة مؤكدين أنهم سيفعلون اللازم مع أهله.

ووفقا لصحيفة الشبيبة العمانية، قال ناجح فى استغاثته: "نداء إلى شرطة عمان السلطانية أنا أهلي بالبيت شارع الميناء بعد محطة بترول شل بناية رقم 111 ومفيش معهم أكل كافي لمدة الأسبوعين الحجر الصحي كيف الحل .. أرجو المعاونة أنا حاليا في مصر وما عارف أرجع السلطنة. زوجتي حاولت الذهاب إلي السوبر ماركت لكن كل شي مغلق.. أرجو المساعدة".





وعقب بث التدوينة أنهالت الردود الطيبة من أهالي السلطنة، فقد قال يونس الندابي: "أهلا أخي العزيز.. إذا احتجت أي مساعدة لأهلك إحنا حاضرين وما يصير خاطرك إلا طيب".

بينما قال صاحب حساب "أبو نورا": "بأذن الله طالما في عمان لا تخاف عليهم أهل الخير سيتخذون الواجب". وأضاف أبو عبد العزيز القيوضي: "في عمان الخير لا تقلق".

بينما قال حساب يدعى: أم سعد: "أموركم طيبة ولا تحاتي انتو فى عمان بلد الأمن والأمان والحكومة والشعب ما بيقصر" وقال صاحب حساب أخر يدعى الزعيم العالمي الهلالي: أبشر بالعز.

وكانت فرضت شرطة عمان ابتداء من أمس وحتى إشعار آخر سيتم عزل صحي تام لولاية مطرح، حيث تم إغلاق الحركة المرورية عن الطرق المؤدية إلى الولاية.