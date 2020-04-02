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مركز مكافحة الأمراض فى ليبيا يعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 10:26 م
مركز مكافحة الأمراض فى ليبيا يعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فى ليبيا تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفى وقت سابق أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن 11 حالة اشتباه أجرى المختبر المرجعى تحاليل لها.

و قال مركز مكافحة الأمراض فى بيان، إن المختبر المرجعي لصحة المجتع التابع له تسلم 11 عينة ليتأكد إصابة شخصين بالفيروس، وذلك دون أن يذكر المركز مزيد التفاصيل عن المصابين أو أماكن تواجدهم.

وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى 10 أشخاص، فيما يخضع العشرات يوميًا للتحليل للاشتباه في إصابتهم.

وكان تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، شدد على ضرورة تنسيق على مستوى عالمى، لتطوير لقاح لمقاومة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية على أهبة الاستعداد لعقد آلية استشارية علمية بأعلى جودة لدفع هذا إلى الأمام.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:"نحن بحاجة إلى تنسيق عالمى لتطوير لقاح كوفيد 19، منظمة الصحة العالمية على أهبة الاستعداد لعقد آلية استشارية علمية بأعلى جودة لدفع هذا إلى الأمام والعمل مع "جافى" لإنقاذ الأرواح، ونرحب بدعم G7، وقمة العشرين والسعودية على رأسها".


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