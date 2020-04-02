مراكز الشباب فى دمياط تستقبل أصحاب المعاشات لتخفيف الزحام.. صور

دمياط معتز الشربينى

استقبل مركز شباب استاد دمياط أصحاب المعاشات للمساهمة في تسهيل عملية صرف مستحقاتهم بغرض منع التكدس والازدحام.

يأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الدولة المصرية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وبالتنسيق بين وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي وبمشاركة جمعية الهلال الأحمر المصري لفتح أبواب مراكز شباب مصر بالمحافظات للهيئة القومية للبريد، والهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، وذلك لصرف المعاشات والحد من الزحام على مكاتب البريد.

وذلك تحت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضةو الدكتورة/ منال عوض محافظ دمياط و محمود أبوزهرة مدير مديرية الشباب والرياضة .

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،قد عقدت اجتماعاً مع اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و أيمن وافى مدير عام منطقة بريد دمياط آليات صرف المعاشات والتى ستبدأ غداً الأول من إبريل بمكاتب البريد و ماكينات الصراف الآلي طبقاً للمواعيد التى أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي.

إذ وجهت المحافظ بفتح المدارس ومراكز الشباب المجاورة لمكاتب البريد بنطاق المحافظة أو إقامة فراشة وتوفير كراسى أمام المكاتب وتزويد كلا من هذه الأماكن بمندوب للقيام بعملية صرف المعاشات وفقاً لتوصيات وزير التنمية المحلية و الخطة الموضوعة بالتعاون مع وزارة الاتصالات مؤكدة على التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإتمام كافة التجهيزات وطباعة منشورات بالمواعيد المقررة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لصرف المعاشات.

وأعلنت الدكتورة منال عوض الى أنه تم مد العمل بعدد من مكاتب البريد حتى الساعة الثالثة عصرا خلال فترة صرف المعاشات وهم أولا بمجموعة دمياط و دمياط الجديدة " مكتب دمياط الرئيسى، مجمع المصالح، شط الشعراء، دمياط رابع، الشهابية، دمياط الجديدة الرئيسى، دمياط الجديدة ثان، كلية التجارة و ٤ باسكان مبارك، رأس البر الرئيسى والفرعى بمقر واحد، عزبة البرج، دمياط ثان، عزبة اللحم"، ثانيا بمجموعة الزرقا والروضة " شرمساح، ميت الخولى عبد الله، الزرقا، سيف الدين، السرو، كفر المياسرة، الروضة، الحاكمة، إسكندرية الجديدة، الغنيمي، الغوابين، البصارطة "، ثالثا بمجموعة بريد كفر سعد وكفر البطيخ" كفر سليمان، السوالم، كفر شحاتة، جمصة البلد، كفر البطيخ، كفر سعد الرئيسي، العباسيه، كفر الغاب " رابعاً مجموعة بريد فارسكور" فارسكور، كفر العرب، شرباص، الناصرية، البراشية، الحورانى، الأربعين"، مشيرة إلى أن تلك التدابير تأتى ضمن الإجراءات الوقائية و الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.



مراكز الشباب فى دمياط تستقبل أصحاب المعاشات لتخفيف الزحام



مراكز الشباب فى دمياط تستقبل أصحاب المعاشات لتخفيف الزحام