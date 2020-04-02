مراقبة الأغذية بالوادى الجديد تضبط أغذية مجهولة المصدر قبل توزيعها بالأسواق

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تمكنت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، في حملة مشتركة مع مباحث التموين، من ضبط أغذية مجهولة المصدر قبل توزيعها بأسواق مركز الخارجة، حيث أكدت الدكتورة علا عز الدين فؤاد، مدير مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالوادي الجديد، تنفيذ حملة مشتركة مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري، أسفرت عن ضبط 100 طبق لحم مفروم زنة الواحد600 جم، و30 طبق كبده مجمدة زنة الواحد 700 جم مجهولة المصدر داخل سيارة قادمة من اسيوط قبل توزيعها على محلات بيع المجمدات بالخارجة.

أضافت الدكتورة علا عز الدين فؤاد، أن مديرية الصحة، تكثف الفترة الحالية حملات مراقبة الأغذية ومتابعة جودة المعروض منها في حملات مشتركة مع التموين والبيطرى في إطار خطة وزارة الصحة للحفاظ على صحة المواطنين.

من ناحية أخري، أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، عن استقبال مستشفى الخارجة العام اليوم الخميس، استشاري الأورام لخدمة المرضي بالمحافظة.

وأوضح محروس، بأن حتى الآن لا توجد إصابات مؤكدة بفيروس كورونا على أرض محافظة الوادي الجديد، مناشدا المواطنين الالتزام بجميع الاجراءات الاحترازية والوقاية للحماية والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت إدارة مراقبة التغذية بمديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد بالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة ،ضبطت امس الاثنين ، مصنع تعبئة منتجات غذائية وحاصلات وزراعية يتولى تعبئة المنتجات في عبوات تحمل ماركات تجارية بدون ترخيص للتعبئة لهذه الشركات والعلامات التجارية حيث أكدت الدكتور علا عز الدين فؤاد، مدير مراقبة الأغذية، ضبط المصنع بإحدى القري شمال مدينة الخارجة، خلال تعبئة منتجات وحاصلات زراعية لشركات وعلامات وماركات تجارية بدون ترخيص تعبئة لهذه الشركات والعلامات التجارية وعلامات تجارية وهمية.

أضافت علا، أن الحملة جرى تنفيذها بقيادة مباحث التموين بقيادة مدير إدارة مباحث التموين بمديرية الأمن، وبالتعاون مع مديرية الصحة بقيادة الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، ومديرية التموين بقيادة المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

ولفتت الي، تحرير 4 محاضر جنح صحية، بواقع 2 محضر جنحة عدم حمل شهادة صحية، و2 محضر لمحلات بيع منتجات غذائية ولجوم ومجمدات لعد تنفيذ الاشتراطات الصحية للمنشأة، خلال حملة مكبرة بالأسواق بمركز الخارجة، وجرى خلال الحملة التنبيه على الباعة وأصحاب المحلات بضرورة اتباع كافة التوجيهات الخاصة بمديرية الشئون الصحية، من اجل الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا، وتنظيم المواطنين في طوابير بينها فواصل لا تقل عن متر بين كل شخص وآخر، والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات وتوفير كافة المواد المطهرة لاستخدامها في التعقيم.