اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 أبريل 2020 05:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مراقبة الأغذية بالوادى الجديد تضبط أغذية مجهولة المصدر قبل توزيعها بالأسواق

الخميس، 02 أبريل 2020 04:57 م
مراقبة الأغذية بالوادى الجديد تضبط أغذية مجهولة المصدر قبل توزيعها بالأسواق الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، في حملة مشتركة مع مباحث التموين، من ضبط أغذية مجهولة المصدر قبل توزيعها بأسواق مركز الخارجة، حيث أكدت الدكتورة علا عز الدين فؤاد، مدير مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالوادي الجديد، تنفيذ حملة مشتركة مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري، أسفرت عن ضبط 100 طبق لحم مفروم زنة الواحد600 جم، و30 طبق كبده مجمدة زنة الواحد 700 جم مجهولة المصدر داخل سيارة قادمة من اسيوط قبل توزيعها على محلات بيع المجمدات بالخارجة.

أضافت الدكتورة علا عز الدين فؤاد، أن مديرية الصحة، تكثف الفترة الحالية حملات مراقبة الأغذية ومتابعة جودة المعروض منها في حملات مشتركة مع التموين والبيطرى في إطار خطة وزارة الصحة للحفاظ على صحة المواطنين.

من ناحية أخري، أكد الدكتور أحمد محروس،  وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، عن استقبال مستشفى الخارجة العام اليوم الخميس، استشاري الأورام لخدمة المرضي بالمحافظة.

وأوضح محروس،  بأن حتى الآن لا توجد إصابات مؤكدة بفيروس كورونا على أرض محافظة الوادي الجديد، مناشدا المواطنين الالتزام بجميع الاجراءات الاحترازية والوقاية للحماية والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت إدارة مراقبة التغذية بمديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد بالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة ،ضبطت امس الاثنين ، مصنع تعبئة منتجات غذائية وحاصلات وزراعية يتولى تعبئة المنتجات في عبوات تحمل ماركات تجارية بدون ترخيص للتعبئة لهذه الشركات والعلامات التجارية حيث أكدت الدكتور علا عز الدين فؤاد، مدير مراقبة الأغذية، ضبط المصنع بإحدى القري شمال مدينة الخارجة، خلال تعبئة منتجات وحاصلات زراعية لشركات وعلامات وماركات تجارية بدون ترخيص تعبئة لهذه الشركات والعلامات التجارية وعلامات تجارية وهمية.

أضافت علا، أن الحملة جرى تنفيذها بقيادة مباحث التموين بقيادة مدير إدارة مباحث التموين بمديرية الأمن، وبالتعاون مع مديرية الصحة بقيادة الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، ومديرية التموين بقيادة المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

ولفتت الي، تحرير 4 محاضر جنح صحية، بواقع 2 محضر جنحة عدم حمل شهادة صحية، و2 محضر لمحلات بيع منتجات غذائية ولجوم ومجمدات لعد تنفيذ الاشتراطات الصحية للمنشأة، خلال حملة مكبرة بالأسواق بمركز الخارجة، وجرى خلال الحملة التنبيه على الباعة وأصحاب المحلات بضرورة اتباع كافة التوجيهات الخاصة بمديرية الشئون الصحية، من اجل الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا، وتنظيم المواطنين في طوابير بينها فواصل لا تقل عن متر بين كل شخص وآخر، والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات وتوفير كافة المواد المطهرة لاستخدامها في التعقيم.


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اليوم

اخبار عاجله

الوادى الجديد

صحة الوادى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور .. استمرار غلق المحلات والأنشظة التجارية فى محافظات مصر تنفيذا لقرار الوزراء.. غلق 2163 نشاطا تجاريا بالغربية و3862 بالشرقية و1123 بالقليوبية.. محاضر للمخالفين بالمنيا والأقصر والبحر الأحمر والوادى الجديد

الخميس، 26 مارس 2020 02:00 م

صور.. تحرير 12 محضر ومخالفة فى حملة تفتيش على المحلات والأسواق فى الوادى الجديد

الخميس، 26 مارس 2020 01:52 م

محافظ الوادى الجديد يتفقد الأسواق والمواقف لمتابعة الإجراءات الوقائية

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:58 م

ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومستلزمات مجهولة المصدر فى الوادى الجديد

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:05 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء: تقسيط قيمة مقايسة العدادات الكودية على 24 شهرا بدون فوائد

الكهرباء: تقسيط قيمة مقايسة العدادات الكودية على 24 شهرا بدون فوائد

التعليم: حافز لمدرسي الثانى الابتدائى حتى 30 يونيو بمعدل 1000جنيه شهريا

التعليم: حافز لمدرسي الثانى الابتدائى حتى 30 يونيو بمعدل 1000جنيه شهريا

الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى تدعيم الجبهة اليمنى لتعويض غياب أحمد فتحى؟

س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى تدعيم الجبهة اليمنى لتعويض غياب أحمد فتحى؟

الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى

الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى

وزيرة الصحة: إصابات فيروس كورونا الجديدة سببها الوافدين الى أرض البلاد

وزيرة الصحة: إصابات فيروس كورونا الجديدة سببها الوافدين الى أرض البلاد

وزير التعليم يكشف تفاصيل البحث: للطالب قائمة يختار منها المشروع

وزير التعليم يكشف تفاصيل البحث: للطالب قائمة يختار منها المشروع

إسبانيا تعلن وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن

إسبانيا تعلن وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن

البنك الأهلى: 175 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 33 مليار جنيه

البنك الأهلى: 175 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 33 مليار جنيه

روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة