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مدير مستشفى سوهاج الجامعى يشرح الفرق بين نزلة البرد و كورونا.. فيديو

الخميس، 02 أبريل 2020 12:00 ص
مدير مستشفى سوهاج الجامعى يشرح الفرق بين نزلة البرد و كورونا.. فيديو الدكتور حمدى سعد مدير مستشفى الجامعة
سوهاج محمود مقبول

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بثت جامعة سوهاج فيديو  تحدث فيه عن الفرق بين فيروس الكرونا وبين نزلة البرد العادية وما هى الأعراض الخاصة بالكرونا وطرق الوقاية ومتى نرتدى الكمامة وماهى الإجراءات الإحترازية الخاصة التى يجب أتباعها.

وأوضح حمدى سعد أنه لا صوت يعلو على صوت كورونا وماذا نفعل وكيفى نحمى أنفسنا وما هى الأعراض فى البداية سوف أتحدث عن أمرين الامر الأول أنه لو أنا شخص طبيعى ومعنديش مشاكل ومفيش حد عندى مصاب الامر يكون طبيعى أذهب إلى عملى أتجنب الزحام أتجنب الأماكن المغلقة ولا ألمس الأشباء ولا أحتك بمناطق الزحام وبالنسبة للمسك ممكن ألبس ماسك من أى نوع لوفيه زحام .

 

الأمر الثانى لو عندى دور برد أخد الأدوية العادية وأتجنب البروفين والكيتوفان والفولتارين والكتافلام المسموح به وامن حاجه البارستامول وبمشتقاته طالما لم نتعرض لأحد مصاب أو مشكوك فى إصابته بكورنا.

 

لوتعرضت لاحد ماذا أفعل لوشعرت بحكة ارتفاع درجة الحرارة كرشة نفس عرق شديد يجب على الفورالإتصال بــ 105 وطلب الخدمة الطبية والوضع مطمئن وبلاش الذعر الشديد ونصيحتى من يصاب ببرد عادى يأخذ العلاج ويجب الاهتمام بالنظافة العامة والشخصية والاحسن التزام البيت.

 

يذكر أن الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، ناشد قبل ذلك بضرورة الالتزام والتواجد داخل المنازل خاصة بعد أن قامت الحكومة بإيقاف الصلوات داخل الكنائس والمساجد وإيقاف المدارس والجامعات وخفضت العمالة داخل المصالح لمواجهة اتنشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يجب النظر إلى الدول التى لم تلتزم بما ندعو إليه بالإلتزام بالبيوت.

 

وأضاف أن الأعداد لو أرتفعت ستكون هناك مشكلة كبيرة والوضع سيكون صعب الـ 15 يوما القادمة هى الفيصل أما القضاء على المرض وإما ما لا يحمد عقباه، مؤكدا أن الصين اليوم أعلنت عن 46 حالة إصابة جديدة وعددهم مليار وأكثر من 200 مليون ودى حالة الإصابة وحالات الوفاة 6 فقط لما نقارن تلك الحالات بحالات الوفاة بإيطاليا والتى وصلت 651 وفاة فى إيطاليا محتاجين نكون نموذج، وتابع :" الصين الدولة قدمت كل ما لديه ويبقى المواطن الذى يجب أن يلتزم ويشعر بالخطر


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