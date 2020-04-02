اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 05:42 م
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مدير التأمين الصحى ببنى سويف يتفقد إجراءات الوقاية من كورونا بوحدات الفرع

الخميس، 02 أبريل 2020 05:35 م
مدير التأمين الصحى ببنى سويف يتفقد إجراءات الوقاية من كورونا بوحدات الفرع جانب من الجولة
بني سويف أيمن لطفي

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تفقد الدكتور حسن محمود سليمان، مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي وحدات الفرع، برفقة كل من الدكتورة رضا محمود  مدير عام الشئون الطبية والدكتورة حنان يوسف مدير عام الشئون المالية والإدارية والدكتورة هبة حسن مسئول العيادات، وعبد العزيز الديري مدير العلاقات العامة، ومحمد سيد عطية رئيس الشئون المالية والإدارية لعيادة الفرع، وذلك فى إطار متابعته اليومية للإجراءات الوقائية ضد  فيروس كورونا ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمقاومة الفيروس ومنع انتشاره.

 

وأشار بيان صحفى إلى أن مدير عام الفرع تابع اليوم الخميس، مقر اللجنة الطبية العامة بالطابق الخامس بمبنى الفرع، برفقة الدكتورة هبة عبد العظيم مدير عام اللجنة والمحاسب ناصر البطل رئيس الشئون المالية والإدارية باللجنة، للتأكد من انتظام  سير العمل وتوفير تهوية جيدة وعدم وجود تكدس أو زحام، وتلاحظ أن مستوى النظافة جيد، فضلا عن اتزام الأطباء والإداريين بالتواجد بأماكن عملهم.
 
 
كما تحدث مدير الفرع، مع عدد من المنتفعين عن المشكلات أو المعوقات التى تواجههم ، كما تفقد سليمان عيادة السلام بشارع صلاح سالم وأطمأن على سير العمل بغرف الكشف والصيدلية والمعمل والأشعة والأرشيف للتأكد من سير العمل، مشددا على النظافة بصفة مستمرة واتباع سياسات مكافحة العدوى واستخدام أدوات التعقيم لكافة الأسطح، حفاظا على سلامة المرضى، مستفسرا من المرضى عن وجود أى معوقات، وكذلك التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19، كما وجه بضرورة فتح جميع النوافذ، والتأكد من توافر مصادر تهوية جيدة، بالإضافة إلى العمل على تخفيف فترات  الإنتظار، والمتابعة من قبل إدارة العيادة. 
 
 
تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا بوحدات الفرع (1)
تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا بوحدات الفرع

تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا بوحدات الفرع (2)
تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا بوحدات الفرع

تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا بوحدات الفرع (3)
تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا بوحدات الفرع
 

 


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