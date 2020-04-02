محافـظ المنوفية يصدر حركة محليات محدودة لرفع كفاءة الجهاز التنفيذى للمحافظة

كما تضمن القرار عودة كلاً من ، أيمن محمدى السيد الشربينى نائب حى غرب شبين الكوم لجهة عمله الأصلية بمديرية التربية والتعليم ، وصموئيل عادل رزق الله إبراهيم سكرتير حى شرق شبين الكوم لجهة عمله الأصلية بالديوان العام " وحدة التدخل السريع ".

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية علي الإرتقاء بالجهاز التنفيذى للمحافظة ودفع منظومة العمل وسرعة إنجاز المهام وتطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين للإرتقاء بمستوى الخدمات ، مشدداً على أنه لن يسمح بتهاون أو تقصير أى مسئول فى مهام عمله .

كان محافظ المنوفية قد اعلن بأنه تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مخزن أدوية بشبين الكوم لإدارته بدون ترخيص وتم التحفظ على 720 كرتونة أدوية بشرية متنوعة ، وتحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع للبلاستيك بناحية المنطقة الصناعية بقويسنا لحيازته مواد تستخدم في الصناعة مجهولة المصدر وتم التحفظ على 250 كجم من مادة بولى بترولين مجهولة المصدر، وكذا تحرير محضر جنح ضد صاحب شركة بترول أوبل " زيوت سيارات" بناحية قويسنا وتم التحفظ على 5 جراكن زيت سيارات مجهولة المصدر .

كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مخبز بلدى بناحية منوف لتجميعه دقيق بلدى بغرض إعادة بيعه بالسوق السوداء وتم ضبط كمية قدرها 35 شيكارة دقيق بلدى مخصص لإنتاج المخابز البلدية ، وتحرير محضر جنح ضد صاحب مخبز أفرنجى بالباجور لإدارته بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على طن دقيق فاخر .

وأضاف المحافظ أنه تم تحرير207 محضر تموينى بنطاق المحافظة ، أسفرت عن 48 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، وتحرير 159محضر أسواق للبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الأعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر ومخالفات اخرى.

وأكد محافظ المنوفية على إستمرار شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.



