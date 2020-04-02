اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 أبريل 2020 04:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافـظ المنوفية يصدر حركة محليات محدودة لرفع كفاءة الجهاز التنفيذى للمحافظة

الخميس، 02 أبريل 2020 03:51 م
محافـظ المنوفية يصدر حركة محليات محدودة لرفع كفاءة الجهاز التنفيذى للمحافظة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قرار رقم " 668" لسنة 2020 ، تضمن ندب سالم سليمان الجندى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون للعمل نائباً لرئيس حى شرق شبين الكوم ، وميرفت أمين محمد طاحون رئيس الوحدة المحلية بشطانوف للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، وياسر محمد عبدالحميد السيد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون للعمل نائباً لرئيس حى غرب شبين الكوم، وحيد صلاح عبدربه بخيت نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، ومحمد محمد السيد عمران رئيس الوحدة المحلية بكفر عشما للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.

كما تضمن القرار عودة كلاً من ، أيمن محمدى السيد الشربينى نائب حى غرب شبين الكوم لجهة عمله الأصلية بمديرية التربية والتعليم ، وصموئيل عادل رزق الله إبراهيم سكرتير حى شرق شبين الكوم لجهة عمله الأصلية بالديوان العام " وحدة التدخل السريع ".

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية علي الإرتقاء بالجهاز التنفيذى للمحافظة  ودفع منظومة العمل وسرعة إنجاز المهام وتطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين للإرتقاء  بمستوى الخدمات ، مشدداً على أنه  لن يسمح  بتهاون أو تقصير أى مسئول فى مهام عمله .

كان محافظ المنوفية قد اعلن بأنه تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مخزن أدوية بشبين الكوم لإدارته بدون ترخيص وتم التحفظ على 720 كرتونة أدوية بشرية متنوعة ، وتحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع للبلاستيك بناحية المنطقة الصناعية بقويسنا لحيازته مواد تستخدم في الصناعة مجهولة المصدر وتم التحفظ على 250 كجم من مادة بولى بترولين مجهولة المصدر، وكذا تحرير محضر جنح ضد صاحب شركة بترول أوبل " زيوت سيارات" بناحية قويسنا وتم التحفظ على 5 جراكن زيت سيارات مجهولة المصدر .

كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مخبز بلدى بناحية  منوف لتجميعه دقيق بلدى بغرض إعادة بيعه بالسوق السوداء وتم ضبط  كمية قدرها  35 شيكارة دقيق  بلدى  مخصص لإنتاج المخابز البلدية  ، وتحرير محضر جنح ضد صاحب مخبز أفرنجى بالباجور لإدارته بدون ترخيص من الجهات المختصة  وتم التحفظ على طن دقيق فاخر .

وأضاف المحافظ أنه تم  تحرير207 محضر تموينى  بنطاق المحافظة  ، أسفرت عن 48 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، وتحرير 159محضر أسواق للبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الأعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر ومخالفات اخرى.

وأكد محافظ المنوفية على إستمرار شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.

 

 


 

 


محافظ المنوفية

حركة محليات

كفاءة

الجهاز التنفيذى

اشمون

شبين الكوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى تدعيم الجبهة اليمنى لتعويض غياب أحمد فتحى؟

س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى تدعيم الجبهة اليمنى لتعويض غياب أحمد فتحى؟

الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى

الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى

وزيرة الصحة: إصابات فيروس كورونا الجديدة سببها الوافدين الى أرض البلاد

وزيرة الصحة: إصابات فيروس كورونا الجديدة سببها الوافدين الى أرض البلاد

وزير التعليم يكشف تفاصيل البحث: للطالب قائمة يختار منها المشروع

وزير التعليم يكشف تفاصيل البحث: للطالب قائمة يختار منها المشروع

إسبانيا تعلن وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن

إسبانيا تعلن وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن

البنك الأهلى: 175 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 33 مليار جنيه

البنك الأهلى: 175 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 33 مليار جنيه

روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

مدير معهد الأورام: مستمرون فى استقبال المرضى.. ويدعو المواطنين للتبرع بالدم

مدير معهد الأورام: مستمرون فى استقبال المرضى.. ويدعو المواطنين للتبرع بالدم

انتهاء ثامن أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء ثامن أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة