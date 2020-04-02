محافظ شمال سيناء: توافر جميع السلع الأساسية واستمرار أعمال التعقيم

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء اليوم فى بيان صحفى، عن توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية فى مختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة، ولا توجد أية مشكلات، ويتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية للمواطنين.

كما أعلن المحافظ، انتظام وصول السلع الأساسية والخضروات والفواكه إلى محافظة شمال سيناء، مشددًا على أهمية الرقابة التموينية والحملات المشددة لمتابعة توزيع وصرف المقررات وضبط الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين.

وأشار المحافظ، إلى توافر رصيد من الدقيق بما يكفى حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة، علاوة على وجود مخزون استراتيجى للسلع المختلفة بما يكفى المحافظة لمدة طويلة، مؤكدًا أن الاحتياطى الاستراتيجى من السكر يكفى لمدة شهرين، والزيت التموينى يكفى لمدة 15 يومًا والأرز يكفى لمدة 20 يومًا ودقيق المستودعات يكفى لمدة 15 يومًا والقمح يكفى لمدة 13 يومًا و دقيق المخابز يكفى لمدة 7 أيام.

وأكد المحافظ، تسليم شرائح أجهزة التابلت لطلبة وطالبات الصف الأول الثانوى العام بنسبة 100%، حيث تم تخصيص 8 مراكز لتوزيع شرائح التابلت على مستوى المحافظة ما أدى إلى توزيع الشرائح على 3 آلاف و526 طالبًا وطالبة قبل بداية الامتحانات.

وأضاف المحافظ، أنه تم صرف مبلغ 172 ألف جنيه لعدد 344 عاملًا من العمالة غير المنتظمة بواقع 500 جنيه لكل عامل طبقًا لقرار وزير القوى العاملة بصرف منحة استثنائية للمسجلين فى مديرية القوى العاملة بشمال سيناء، حيث يتم الصرف حتى 28 أبريل الجارى.

بدوره، أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، استمرار تشغيل غرف العمليات الفرعية فى كافة المديريات والجهات المعنية ومجالس المدن، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة، وإخطار غرفتى العمليات بوزارة التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء بأى إجراءات متخذة لمواجهة فيروس كورونا والموقف التموينى اليومى.

وأعلنت محافظة شمال سيناء، أن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قال إنه تم تطهير وتعقيم 312 منشأة صحية وتعليمية وأمنية ومصلحة حكومية على مستوى المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضاف المحافظ، أن المحافظة خالية من أى إصابات بفيروس كورونا المستجد، وأنه تم الاشتباه فى 8 حالات من بينها 6 حالات بمستشفى العريش العام وحالتين بمستشفى بئر العبد النموذجى، حيث جاءت نتيجة التحاليل الخاصة بجميع الحالات سلبية، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصى مع حالات الاشتباه.

أشار المحافظ، إلى تخصيص مستشفى بئر العبد النموذجى كمستشفى إحالة فى حالة حدوث جائحة، حيث أنه بقوة 86 سريرا و25 سرير عناية مركزة و13 جهاز تنفس صناعى، مؤكدًا تخصيص أقسام للعزل بمستشفيات العريش العام بطاقة 12 سريرا و19 سرير عناية مركزة، و21 جهاز تنفس صناعى، ومستشفى نخل المركزى بطاقة 24 سريرا و26 سرير عناية مركزة و11 جهاز تنفس صناعى ومستشفى الشيخ زويد المركزى بطاقة 4 أسرة و3 أسرة عناية مركزة وجهاز تنفس صناعى واحد، بجانب إعداد 10 مدارس كمناطق للعزل إذا لزم الأمر.

وأعلن المحافظ عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنافذ البرية والبحرية مع توفير الواقيات الشخصية والمطهرات وأجهزة الكشف الحرارى عن بعد بتلك المنافذ، بجانب تكليف مراقبين صحيين على مداخل المحافظة بكلا من بالوظة والنقب وصدر الحيطان وبغداد للكشف على القادمين من المحافظات الأخرى وتسجيل العنوان ورقم الهاتف للمتابعة مع الإدارة الصحية التابعين لها، فضلًا عن تخصيص 10 سيارات إسعاف لنقل الحالات التى يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد إلى أقسام العزل بمستشفيات المحافظة.

بدوره أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات تكفى لثلاثة أشهر قادمة، بجانب توافر مستلزمات الوقاية الشخصية والمطهرات ومستلزمات غسيل الأيدى بالمستشفيات بكميات تكفى لمدة شهر قادم، وتوفير الواقيات الشخصية والمطهرات وأدوات الوقاية للعاملين بمرفق الإسعاف.

وأشار الدكتور طارق محمد كامل، مدير عام مديرية الشئون الصحية إلى استمرار عمل غرفة الطوارئ بديوان عام المديرية بالعريش والمتابعة مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة للإبلاغ الفورى وعلى مدار اليوم بأية مستجدات.