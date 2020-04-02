محافظ دمياط: توزيع 90٪ من شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى

دمياط معتز الشربينى

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم تسليم أكثر من 90٪ من شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى من خلال السبعة مدارس المعلن عنهم مسبقاً لافتة إلى حرص المحافظة والجهات المختصة على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من التجمعات والتكدس والازدحام لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يتم استكمال توزيع شرائح الإنترنت الخاصة بالطلاب ، الجمعة والسبت 3 و4 إبريل بالإدارات التعليمية العشر والتى ستبدأ منذ التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء.

وأوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أنه تم زيادة عدد المدارس التى يتم من خلالها توزيع شرائح التابلت الخاصة بطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى ، لتصل إلى سبعة مدارس، وذلك بعد التواصل مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، لتزويد كل مدرسة بمندوب للإشراف على أعمال التوزيع والتى تستمر حتى الخامس من إبريل.

وأشارت المحافظ، إلى أنه سيتم ذلك من خلال مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بنات للتوزيع على طلاب المدرسة واللغات الرسمية، وكذلك مدرسة السادات الثانوية للتوزيع على طلاب المدرسة ، وسيدة المحبة الإلهية، ومدرسة أم المؤمنين الثانوية للتوزيع على طلاب المدرسة والشعراء، وأيضاً مدرسة عثمان بن عفان الثانوية بنات والتى من خلالها يتم التوزيع على طلاب المدرسة ، واللغات الرسمية الجديدة، بالإضافة إلى مدرسة اللوزى الثانوية بنات، للتوزيع على طلاب المدرسة والمعالى الثانوية الخاصة.