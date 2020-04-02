محافظ المنيا يكشف آخر المستجدات بشأن إصابات كورونا: المحافظة بخير

ماجد تمراز

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوضع في المحافظة بخير، مؤكدًا أنهم فعلوا جميع قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "القاضي"، في مداخلة مع الإعلامي علاء أبوبكر، ببرنامج "مصر في القلب"، والمذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الخميس، أن الإصابات الموجودة في قريتين ببني مزار، سببها بعض القادمين من أداء العمرة.

وأوضح أن هناك حجرا صحيا منزليا للقرتين، مؤكدًا أن المواطنين ملتزمون بالحجر، ويتم توفير جميع احتياجاتهم من سلع وخدمات طبية وغيرها، لافتًا إلى أن مستشفى ملوي جاهز للعزل لاستقبال أي حالة وبه 134 سريرا، و109 سرير داخلي و25 سرير رعاية مركزة.