اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 05:43 م
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محافظ الدقهلية: صرف 280 ألف جنيه مساعدات لمتضررى موجة الطقس السيئ

الخميس، 02 أبريل 2020 05:40 م
محافظ الدقهلية: صرف 280 ألف جنيه مساعدات لمتضررى موجة الطقس السيئ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صرف 280 ألف جنيه لعدد 280 أسرة من المتضررين من موجة الطقس السيئ التي مرت بها البلاد.

 

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه تم توفير7 آلاف كرتونة مواد غذائية، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، بداية شهر رمضان المبارك، وتم توزيع ملابس من بنك الكساء للأسر المتضررة من موجة الطقس السيئ. 
 
 
وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة تبذل جهودا كبيرا لتوفير الرعاية والعناية بالمواطنين فى مختلف المناسبات والأوقات وتحقيق كافة مطالبهم واحتياجاتهم وتذليل كافة العقبات أمام تلقيهم كافة الخدمات. 
 
 
ووجه محافظ الدقهلية، تحية شكر وتقدير للجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والخير لمشاركتهم المجتمعية البارزة والتي تؤكد دائما على عراقة الدقهلية ورقي أهلها. 
 
 
من جانبه، أكد المحاسب السيد عبد الفتاح، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، أنه سيتم صرف ألف جنيه لكل حالة من متضررى موجة الطقس السيئ، وأنه تم توزيع الملابس من بنك الكساء، وأن كراتين الغذاء تم توفيرها بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى ومؤسسة التكافل الاجتماعى.
 
 
وعلى الجانب آخر، أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ضرورة استمرار الحملات التموينية للتفتيش على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية. 
 
 
وفى إطار توجيهات محافظ الدقهلية قام الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطري، بتشكيل حملة للتفتيش على منافذ بيع وتداول اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم بالسنبلاوين والتي قامت بضبط 100 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة وتحرير 3 محاضر.
 
 
وأكد محافظ الدقهلية، أن الرقابة على الأسواق التي تقوم ببيع وتداول وعرض المنتجات الغذائية يهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين.
 
 

 


الدقهلية

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