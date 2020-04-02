محافظ الدقهلية: صرف 280 ألف جنيه مساعدات لمتضررى موجة الطقس السيئ

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه تم توفير7 آلاف كرتونة مواد غذائية، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، بداية شهر رمضان المبارك، وتم توزيع ملابس من بنك الكساء للأسر المتضررة من موجة الطقس السيئ.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة تبذل جهودا كبيرا لتوفير الرعاية والعناية بالمواطنين فى مختلف المناسبات والأوقات وتحقيق كافة مطالبهم واحتياجاتهم وتذليل كافة العقبات أمام تلقيهم كافة الخدمات.

ووجه محافظ الدقهلية، تحية شكر وتقدير للجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والخير لمشاركتهم المجتمعية البارزة والتي تؤكد دائما على عراقة الدقهلية ورقي أهلها.

من جانبه، أكد المحاسب السيد عبد الفتاح، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، أنه سيتم صرف ألف جنيه لكل حالة من متضررى موجة الطقس السيئ، وأنه تم توزيع الملابس من بنك الكساء، وأن كراتين الغذاء تم توفيرها بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى ومؤسسة التكافل الاجتماعى.