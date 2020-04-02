محافظ الجيزة: 20 مدرسة لتسليم شرائح التابلت و45 أخرى تستقبل أصحاب المعاشات

كتب سيد الخلفاوى

استقبلت 45 مدرسة بمحافظة الجيزة المواطنين من أرباب المعاشات للتسهيل عليهم فى الحصول على مستحقاتهم المالية، دون زحام مع تطبيق إجراءات وقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انتظام عملية صرف معاشات شهر أبريل من خلال منافذ البريد أو بالمدارس التى تم تجهيزها وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة وتيسيرات كبيرة لأصحاب المعاشات بما يحافظ على صحتهم ويتسق مع جهود الدولة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتيسير على المواطنين أرباب المعاشات وتنظيم إجراءات الدخول والانتظار أمام مكاتب البريد بوضع كراسي واستراحات بمسافات متباعدة مع التعقيم والتطهير الدورى.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة وأمن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم خلال صرف معاشات شهر مع مراعاة منع التجمعات والتكدس بتوفير كل أوجه الدعم، لتيسير حصول المواطنين على معاشاتهم الشهرية.

وشملت المدارس التى استقبلت المواطنين فى ثانى الايام بمدينة كرداسة مدارس ناهيا ع المشتركة و كومبرة والشهيد محمود على عبد المنعم وبحى بولاق الدكرور بمدرسة السلام ع بنات وبمركز ومدينة البدرشين بمدارس احمد عرابى و الشوبك الثانوية و نصر عبد الكريم قاسم وفتحى بشير الثانوى والزهراء الابتدائية وسقارة الاعدادية بنين والشهيد صابر عبد الحكيم وأهالي المرازيق الإعدادية والطرفاية الابتدائية والمستقبل الاعدادية والإمام عبده وعبد الغفار البهواشى وزاوية دهشور الاعدادية و التحرير للتعليم الاساسى ودهشور الثانوية وبمركز مدينة العياط بمدارس العياط المشتركة و الرقة المشتركة و القطورى و بهبيت والوحدة بالمتانيا و العطف الثانوية و ميت القائد المشتركة وبمركز أوسيم بمدارس الشهيد ايمن بشنبارى و صقيل المشتركة بصقيل و الفؤاد الابتدائية بكوم بكار وبحى الهرم بمدرس منشية البكارى الثانوية و الشهيد سيد احمد ومركز أطفيح بمدارس الوحدة المجمعة الابتدائية بصول و كفر حلاوة الابتدائية والرقه البحرية الابتدائية و الكداية الابتدائية وبحى الدقى بمدرسة الناصرية الابتدائية وبحى شمال بمدارس الجهاد الابتدائية بأرض الجمعية و مدينة العمال ومصطفى كامل بمطار امبابة و عثمان بن عفان الابتدائية بالمنيرة وتاج الدول الثانوية و خالد بن الوليد وبحى الطالبية مدرسة الشهيد اللواء نبيل فراج وبحى العمرانية مدرسة عزيز المصرى.

كما أشار محافظ الجيزة أنه تم تخصيص 20 مدرسة لتسليم شرائح التابلت للطلاب بمدارس الجيزة وذلك بالاتفاق مع الشركة المصرية للاتصالات لتلاشى أى ازدحامات أمام منافذ الشركة استكمالا للإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

وتشمل قائمة المدارس التى تم تخصيصها هى بحى العمرانية بمدرسة أحمد لطفى السيد ومركز أبو النمرس مدرسة إبراهيم مدكور الثانوية والشيخ زايد بمدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات والعجوزة مدرسة العجوزة الاعدادية الثانوية بنات وحى جنوب بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين وبمركز العياط بمدرسة صلاح سالم الثانوية وبالبدرشين بمدرسة الشهيد مصطفى ابو زيد الثانوية بنات وبالصف بمدرسة الصف الثانوية المشتركة وبحى الهرم بمدرسة الصفا والمروة الثانوية وبحى الدقى بمدرسة الأورمان الثانوية بنات وبمنشأة القناطر بمدرسة الشهيد محمد عيد محسن الثانوية المشتركة وبحى الوراق مدرسة الوراق الثانوية بنات وبأوسيم بمدرسة عمر بن الخطاب الثانوية المشتركة وبحى شمال بمدرسة امبابة الثانوية العسكرية بنين و بكرداسة بمدرسة ناهيا الثانوية المشتركة وباكتوبر بمدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنات بالحى السابع وبحى بولاق بمدرسة الشيخة جواهر الثانوية بنات وبالواحات مدرسة الباويطى الثانويه المشتركة وبالحوامدية مدرسة الحوامدية الثانوية بنات وبأطفيح مدرسة القبابات الثانوية.