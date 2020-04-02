محافظة سوهاج: رفع المخلفات والتراكمات على الترعة الشرقية بقرية الحرجة بحرى

سوهاج - عمرو خلف

ردا على ما نشر فى موقع اليوم السابع تحت عنوان "سيبها علينا.. شكوى من انتشار القمامة بقرية الحرجة بحري بسوهاج"، قرر اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج فحص الشكوى، وأفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بأنه يوجد مخلفات ري على الترعة الجانبية الشرقية بالكسرة والوحدة المحلية تقوم برفع هذه المخلفات بشكل دوري، وتم رفع جميع التراكمات من موقع الشكوى بقرية الحرجة بحري .

كان القارئ عزت حماد فؤاد قد أرسل شكوى عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع من انتشار القمامة فى قرية الحرجه بحرى بمركز البلينا التابعة الى محافظة سوهاج ، وانبعاث الروائح الكريهة حيث قال القارئ عبر رسالتة عن طريق خدمة الفيس بوك اعانى من تجمعات من القمامة ومياه الصرف الصحي والأمطار ومخلفات المواشي الحياة أصبحت مستحيلة فى هذا التلوث البيئي والرائحة الكريهه والباعوض والحشرات والزواحف ولدى أطفال كلهم مرضى.

تأتى هذه الاستجابة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".



