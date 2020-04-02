محافظة القاهرة تزيل عقار بميدان ابن الحكم وتعوض سكانه بـ 66 مليون جنيه

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة بدأت أعمال إزالة عقار الحلمية الواقع فى 10 ميدان بن الحكم بعد تعويض أصحابه لاستكمال الأعمال الإنشائية لمشروع كوبرى حلمية الزيتون الجديد، مشيرًا إلى أن العقار تقرر إزالته وتعويض أصحابه تعويضًا عادلاً لوقوعه فى مسار الكوبرى المقرر إنشاؤه ضمن خطة الدولة لخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية فى العاصمة.

وأضاف المحافظ أن المحافظة انتهت من صرف التعويضات للمواطنين المتضررين من إزالة العقارات الموجودة فى مسار الكوبرى بالكامل.

وأكدت محافظة القاهرة أن إجمالى التعويضات التى حصل عليها السكان 66 مليون جنيه، لتعارض العقار مع إنشاء كوبرى الحلمية الجديد التى تنفذه الهيئة الهندسية ضمن عملية إنشاء محور مصر الجديدة بطريق بنها الحر، وأشرف على إزالة العقار المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

وشهدت منطقة مصر الجديدة بالقاهرة إنشاء شبكة كبارى جديدة لحل الأزمات المرورية والتكدسات التى تشهدها تقاطعات الشوارع الرئيسية، ضمن خطة تطوير المرور شرق القاهرة على مرحلتين، والتى انتهت المرحلة الأولى منها.

وتعمل الكبارى الجديدة على انسياب الحركة المرورية من وإلى مصر الجديدة بلا تقاطعات أو توقف لزيادة التدفق المرورى، وتقليل أزمنة الرحلات بإنشاء محاور حركة رئيسية حرة قادرة على استيعاب أحجام مرورية كبيرة، مع توفير مساحات للانتظار، وتعديل اتجاهات لعدد من الشوارع مع توسعتها.

وتشمل الكبارى كبرى لتقاطع الميرغنى مع شارع أبوبكر الصديق، وكوبرى تقاطع الميرغنى مع السبع عمارات، وتقاطع شارع النزهة مع صلاح سالم أعلى كوبرى الجلاء، وتقاطع شارعى أبوبكر الصديق مع عثمان بن عفان، و كوبرى ميدان المحكمة.

وتم إنشاء الكبارى بطابع معمارى مميز، تقوم بتنفيذها شركات المقاولات مع استشاريين، بحيث يتناسب مع الطابع المعمارى.

كما يتم إزالة كوبرى الحلمية وتنفيذ كوبرى جديد بواقع ثلاث حارات مرورية.