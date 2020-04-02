اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 01:09 م
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مجلس مدينة رأس غارب يهيب بالمواطنين عدم نشر أى معلومات غير صحيحة عن كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 01:00 م
مجلس مدينة رأس غارب يهيب بالمواطنين عدم نشر أى معلومات غير صحيحة عن كورونا مواجهة كورونا فى مصر - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أهاب مجلس مدينة رأس غارب، اليوم الخميس، مواطني المدينة، بعد نشر وتداول اخبار غير صحيحة عن فيروس كورونا المستجد، ويتسبب ذلك فى نشر الزعر والرعب بين المواطنين.

 
وخاطب اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة غارب، مواطني المدينة من خلال بيان صادر عن مجلس المدينة، يطالبهم فيه بعدم نشر أى أخبار أو معلومات غير صحيحة عن فيروس كورونا، مما أدى إلى الذعر للمواطنين والخوف والهلع من التواجد بمسشتفى غارب المركزى ، وقد أثبتت التحاليل سلبية الحالة، التي كانت مشتبه بها من أهالي المدينة. 
 
 
وتقدم رئيس المدينة بالشكر الى مدير المستشفى، وطاقم الأطباء، والتمريض لاتخاذهم الإجراءات الطبية والاحترازية فى هذا الشأن، مؤكدا أنه سوف يطبق القانون لكل من تسول له نفسه ترويج الإشاعات حول فيروس كورونا ونشر الذعر بين المواطنين.
 
 
من جانب آخر، قال اللواء إيهاب رأفت، رئيس غارب، أنه جارى اليوم استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة ميدان المجمع التجارى وزرع محيط الميدان بشجر الزينة والورود لإضفاء اللمسة الجمالية لأقدم وأعرق ميادين المدينة.
 
 
وأكد "رافت"، أن ميدان المجمع التجارى من أدم ميادين المدينة وتم إنشائه منذ إنشاء شركة آبار الزيوت على هيئة مول تجارى، مشيرا إلى أن تطوير الميدان مشاركة مجتمعيه لشركة ليكيلا لطاقة الرياح، والميدان على هيئة رمز لطاقة الرياح مدعم بخلايا شمسية ومقاعد للزائرين.

 


البحر الأحمر

غارب

اخبار مصر

نشر الشائعات

فيروس كورونا المستجد

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