مجلس الوزراء الإماراتى يقرر خفض الحد الأقصى اليومى لنزول أسعار الأسهم من 10% لـ5%

وكان قد ترأّس محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، اجتماعاً عن بُعد مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى، وعدد من سفراء دولة الإمارات المعتمدين فى الخارج من خلال تقنية الفيديو، اطلع خلاله على أوضاع السلك الدبلوماسى والقنصلى لدولة الإمارات، فى عدد من الدول، فى ظل الجهود العالمية المبذولة لاحتواء تفشى وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد–19.

كما اطلع على مختلف الإجراءات والتدابير الوقائية التى اتخذتها سفارات الدولة فى الخارج، لضمان أمن وسلامة المواطنين فى الدول المضيفة، من طلبة ومرضى وزوار، والتواصل معهم ومتابعة شؤونهم والاطمئنان على صحتهم، وتلبية كافة احتياجاتهم، وكذلك الدور الذى تقوم به بعثات الدولة الدبلوماسية فى توفير كل أشكال الدعم والمساعدة للمجتمعات المحلية، بما يعكس رسالة الإمارات الإنسانية التى تمد يد العون لكل الشعوب دون التمييز على أساس العرق أو اللون أو المعتقد، وبمعزل عن أية اعتبارات سياسية.