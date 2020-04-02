اليوم السابع
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للمرة الثانية.. وضع نتنياهو بالحجر الصحي لمخالطته وزير الصحة المصاب بكورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 09:31 ص
للمرة الثانية.. وضع نتنياهو بالحجر الصحي لمخالطته وزير الصحة المصاب بكورونا نتنياهو
كتب- هاشم الفخراني

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ذكرت صحيفة " هآارتس" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيتم وضعه في الحجر الصحي لمد أسبوع لمخالطته وزير الصحة المصاب يعكوف ليتسمان  للمرة الثانية ، بعدما تم وضعه في الحجر لمخالطته مستشارته لشؤون الحريديم التي أصيبت بالوباء المميت الأسبوع الماضي.

وعلى جانب آخر، أكدت الصحيفة أن مدة الحجر الصحي لرئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين ستكون مدة ثلاثة أيام في مكتبة بعد ان اتضح انه اجتمع مع وزير الصحة أيضا ، والذي اعلن صباح اليوم انه أصيب بفيروس كورونا مع زوجته.

وأكدت الصحيفة أن ليتسمان اجتمع خلال الأسبوعين الماضيين مع غالبية القيادة بإسرائيل وسيضطر غالبيتهم الى المكوث في الحجر الصحي حاليا، ومن الذين اجتمع معهم: رئيس الحكومة الاسرائيلية، رئيس مجلس الامن القومي ، وزراء، مدراء في وزارة الصحة والمالية، أيضا تواجد لييتسمان خلال التصويت لاختيار رئيس الكنيست الجديد بيني غانتس.

وأعلن مكتب وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان، ليل الأربعاء-الخميس، اصابته وزوجته بفيروس كورونا، مضيفًا أنه وزوجته بحالة صحية جيدة وسيدخلان الحجر المنزلي تحت إشراف طبي وفقًا لتعليمات وزارة الصحة.

وأوضح بيان المكتب أن وزير الصحة سيواصل الحفاظ على جدول أعمال منتظم من منزله، وفقا للتوصيات الطبية.، مشيرًا إلى أن جميع الأشخاص الذين اجتمعوا معه في الأسبوعين الماضيين سيتم وضعهم في الحجر الصحي الإجباري.

وأفادت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، انه من المتوقع أن يخضع كبار المسؤولين في وزارة الصحة إلى الحجر الصحي بعد اجتماعهم مع وزير الصحة في الأيام القليلة الماضية.

 

 

 


كورونا

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

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