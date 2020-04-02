للمرة الأولى ..ألمانيا تتخطى الصين فى عدد الإصابات بفيروس كورونا

كتب سمير حسنى

للمرة الأولى منذ انتشار وباء كورونا المستجد كوفيد 19 حول العالم، تخطت ألمانيا نظيرتها الصين فى عدد الإصابات بالفيروس التاجي، ووفق Worldometers الذى يرصد حالات الإصابة بالفيروس حول العالم، تراجعت الصين إلى المركز الخامس عالميا بدلا من المركز الرابع لتحل محلها ألمانيا بعدد إصابات اقترب من 58 ألف إصابة، في حين سجلت الصين 81.5 ألف إصابة.

وحافظت الولايات المتحدة على المركز الأول في عدد الإصابات لتسجل 240.375، وجاءت في المرتبة الثانية بعدد الإصابات إيطاليا بعدد وصل إلى 115 ألف إصابة، بينما احتلت إسبانيا المركز الثالث بعدد إصابات بلغ 110 ألف.









وكانت تخطت أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مليون إصابة، حول العالم، فيما توفى أكثر من 51 ألف و338 شخص، وفى المقابل تعافى من المرض القاتل 210 ألف و191 حالة، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية رقماً قياسياً فى أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، خلال الـ24 الماضية بلغ 884 شخصاً، بحسب ما أعلنت جامعة "جونز هوبكنز".