اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 أبريل 2020 01:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

لحظة هبوط طائرة عسكرية روسية بمطار كينيدى لمساعدة أمريكا فى مواجهة كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 12:56 م
لحظة هبوط طائرة عسكرية روسية بمطار كينيدى لمساعدة أمريكا فى مواجهة كورونا لحظة هبوط الطائرة الروسية
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرضت قناة روسيا اليوم، لقطات جديدة من لحظة هبوط طائرة المساعدات العسكرية الروسية من طراز "آن-124" في مطار جون كينيدي الدولي بولاية نيويورك الأمريكية، حيث هبطت الطائرة وتحمل على متنها مساعدات إنسانية لمكافحة فيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة، وتحمل طائرة الشحن أقنعة ومستلزمات أخرى أساسية كوسيلة داعمة للحد من تفشي وباء كورونا فى الولايات الأمريكية.

جدير بالذكر، أن القطاع الصحى فى الولايات المتحد الأمريكية يشهد نقصًا فى المعدات، بما فى ذلك معدات الحماية، وأرسلت روسيا الأسبوع الماضي، فريقًا طبيًا ومعدات إلى إيطاليا، بما فى ذلك أجهزة للتنفس.

لحظة هبوط الطائرة الروسية
لحظة هبوط الطائرة الروسية

 

وذكر التليفزيون الرسمي الروسى، أن طائرة نقل عسكرية أقلعت من مطار خارج موسكو فى وقت مبكر أمس الأربعاء، متجهة إلى الولايات المتحدة وعلى متنها شحنة معدات طبية وكمامات لمساعدة واشنطن فى مكافحة فيروس كورونا.

وعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المساعدة خلال اتصال هاتفى مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب الاثنين الماضي بحثا خلاله أفضل سبل مكافحة الفيروس.

وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء أول أمس الثلاثاء نقلا عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "قبل ترامب بامتنان هذه المساعدة الإنسانية".

وتحدث الرئيس ترامب نفسه بحماس عن المساعدة الروسية بعد اتصاله الهاتفي مع بوتين.

وعرضت قناة روسيا 24 الروسية صباح أمس الأربعاء صورة للطائرة وهي تقلع من مطار عسكري خارج موسكو في جنح الظلام، وكان مخزنها ممتلئا بصناديق من الورق المقوى وغيرها من العبوات.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 187 ألفا فيما سُجل نحو 3900 حالة وفاة.

واستخدمت روسيا أيضا طائراتها العسكرية لإرسال مساعدات إلى إيطاليا لمكافحة انتشار فيروس كورونا مما كشف عجز الاتحاد الأوروبي في توفير مساعدة سريعة لبلد عضو في أزمة وقوى الدعاية لبوتين في الداخل والخارج.


طائرة روسية

مطار كينيدي

امريكا

فيروس كورونا

روسيا

corona news

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير التعليم يكشف تفاصيل البحث: للطالب قائمة يختار منها المشروع

وزير التعليم يكشف تفاصيل البحث: للطالب قائمة يختار منها المشروع

إسبانيا تعلن وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن

إسبانيا تعلن وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن

البنك الأهلى: 175 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 33 مليار جنيه

البنك الأهلى: 175 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 33 مليار جنيه

روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

مدير معهد الأورام: مستمرون فى استقبال المرضى.. ويدعو المواطنين للتبرع بالدم

مدير معهد الأورام: مستمرون فى استقبال المرضى.. ويدعو المواطنين للتبرع بالدم

انتهاء ثامن أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء ثامن أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

ننشر أماكن 312 منفذًا للإصلاح الزراعى لتوفير السلع الغذائية بسعر مخفض

ننشر أماكن 312 منفذًا للإصلاح الزراعى لتوفير السلع الغذائية بسعر مخفض

10 أرقام هامة فى الموازنة العامة الجديدة "2020-2021".. تعرف عليها

10 أرقام هامة فى الموازنة العامة الجديدة "2020-2021".. تعرف عليها

"التموين" تواصل صرف السلع المدعمة ضمن مقررات أبريل لليوم الثانى

"التموين" تواصل صرف السلع المدعمة ضمن مقررات أبريل لليوم الثانى

زوجة تقيم دعوى طلاق بعد 6 شهور من زواجها: "اكتشفت أنى مش بحبه"

زوجة تقيم دعوى طلاق بعد 6 شهور من زواجها: "اكتشفت أنى مش بحبه"

المرور تنسق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس بسبب الشبورة

المرور تنسق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس بسبب الشبورة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة