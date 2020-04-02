لحظة هبوط طائرة عسكرية روسية بمطار كينيدى لمساعدة أمريكا فى مواجهة كورونا

كتب محمد شعلان

عرضت قناة روسيا اليوم، لقطات جديدة من لحظة هبوط طائرة المساعدات العسكرية الروسية من طراز "آن-124" في مطار جون كينيدي الدولي بولاية نيويورك الأمريكية، حيث هبطت الطائرة وتحمل على متنها مساعدات إنسانية لمكافحة فيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة، وتحمل طائرة الشحن أقنعة ومستلزمات أخرى أساسية كوسيلة داعمة للحد من تفشي وباء كورونا فى الولايات الأمريكية.

طائرة روسية تهبط في نيويورك تحمل معدات طبية.. لقطات جديدة



أعلنت مصادر مطلعة عن هبوط طائرة عسكرية روسية "آن-124"، تحمل مساعدات إنسانية لمكافحة كورونا إلى الولايات المتحدة، في مطار كينيدي الدولي بنيويورك.

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جدير بالذكر، أن القطاع الصحى فى الولايات المتحد الأمريكية يشهد نقصًا فى المعدات، بما فى ذلك معدات الحماية، وأرسلت روسيا الأسبوع الماضي، فريقًا طبيًا ومعدات إلى إيطاليا، بما فى ذلك أجهزة للتنفس.



لحظة هبوط الطائرة الروسية

وذكر التليفزيون الرسمي الروسى، أن طائرة نقل عسكرية أقلعت من مطار خارج موسكو فى وقت مبكر أمس الأربعاء، متجهة إلى الولايات المتحدة وعلى متنها شحنة معدات طبية وكمامات لمساعدة واشنطن فى مكافحة فيروس كورونا.

وعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المساعدة خلال اتصال هاتفى مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب الاثنين الماضي بحثا خلاله أفضل سبل مكافحة الفيروس.

وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء أول أمس الثلاثاء نقلا عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "قبل ترامب بامتنان هذه المساعدة الإنسانية".

وتحدث الرئيس ترامب نفسه بحماس عن المساعدة الروسية بعد اتصاله الهاتفي مع بوتين.

وعرضت قناة روسيا 24 الروسية صباح أمس الأربعاء صورة للطائرة وهي تقلع من مطار عسكري خارج موسكو في جنح الظلام، وكان مخزنها ممتلئا بصناديق من الورق المقوى وغيرها من العبوات.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 187 ألفا فيما سُجل نحو 3900 حالة وفاة.

واستخدمت روسيا أيضا طائراتها العسكرية لإرسال مساعدات إلى إيطاليا لمكافحة انتشار فيروس كورونا مما كشف عجز الاتحاد الأوروبي في توفير مساعدة سريعة لبلد عضو في أزمة وقوى الدعاية لبوتين في الداخل والخارج.