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لبنان يتقدم بشكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن الدولى

الخميس، 02 أبريل 2020 06:15 م
لبنان يتقدم بشكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن الدولى أرشيفية
وكالات

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تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك بشأن الانتهاك الإسرائيلي الخطير للسيادة اللبنانية، حيث قامت ثلاث طائرات إسرائيلية بقصف مواقع سورية انطلاقًا من الأجواء اللبنانية، ما يشكل تهديدًا للبنانيين الآمنين.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، ناشدت وزارة الخارجية اللبنانية مجلس الأمن الدولي بوضع حد نهائي للانتهاكات الإسرائيلية، إذ تتمادى إسرائيل بانتهاك السيادة اللبنانية بشكل يومي جوا وبرا وبحرا.  

كان الطيران الاستطلاعى الإسرائيلى، واصل انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية.


وأفادت مصادر أمنية لبنانية اليوم أن الطيران الحربي الإسرائيلي انتهك سيادة الأجواء اللبنانية فوق منطقة جزين على علو متوسط، كذلك شهدت أجواء إقليم الخروب مروراً ببيروت وصولاً إلى ساحل كسروان تحليقاً كثيفاً للطيران المعادي.


لبنان

مجلس الامن

اسرائيل

الطيران الاسرائيلى

الحكومه اللبنانيه

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