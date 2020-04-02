اليوم السابع
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لأول مرة.. مدينة صينية تفرض غرامة مالية كبيرة على أكلى الحيوانات الأليفة

الخميس، 02 أبريل 2020 08:14 م
لأول مرة.. مدينة صينية تفرض غرامة مالية كبيرة على أكلى الحيوانات الأليفة تظاهرات ضد أكل القطط والكلاب
كتب محمد جمال

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تعتبر مدينة شينزين جنوب شرق الصين ، أول مدينة في البلاد تحظر استهلاك القطط والكلاب ، حسبما أعلنت الحكومة اليوم الخميس، وبموجب القواعد الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مايو ، قالت الحكومة إنه سيكون من غير القانوني أكل الحيوانات التي يتم تربيتها كحيوانات أليفة.

 
وجعلت الصين أكل الحيوانات البرية غير قانوني بعد تفشى الفيروس التاجي، وستحظر شينزين استهلاك الحيوانات البرية المحمية من الدولة وغيرها من الحيوانات البرية الأرضية المأخوذة من البرية ، وكذلك الأنواع البرية الأرضية المستزرعة والمرباة.

 

وتشمل الحيوانات بحسب "سى إن إن" التي يمكن استهلاكها الخنازير ، والأبقار ، والأغنام ، والحمار ، والأرانب ، والدجاج ، والبط ، والأوز ، والحمام ، والسمان ، وكذلك الحيوانات المائية التي لا تحظرها القوانين أو اللوائح الأخرى.


وأعلنت السلطات أنه "إذا أدين أحد ، فسيخضعون لغرامة 30 ضعف من قيمة الحيوان البري ، إذا كان الحيوان أعلى من قيمة 10000 دولار أمريكى.
 
يتخذ المسؤولون الصينيون إجراءات صارمة ضد أسواق الحياة البرية مع اقتراب انتشار الفيروس التاجي من 3000 حالة
ويعتقد أن تفشي الفيروس التاجي قد بدأ في سوق للحياة البرية في مدينة ووهان الصينية ، وأقرت السلطات بالحاجة إلى السيطرة على صناعة الحياة البرية المربحة للسيطرة عليها لمنع تفشي آخر.


كلاب

الصين

شينزين

قطط

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