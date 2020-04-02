كيف تواجه الأجهزة الأمنية والتنفيذية المخالفين لقرارات الحظر فى الشرقية؟

الشرقية -فتحية الديب

شهدت محافظة الشرقية تلاحما بين الأجهزة التنفيذية والشعبية والمجتمع المدني لمواجهة فيروس كورونا والوقاية منه، حيث تم تشكيل فرق عمل من الوحدات المحلية والشباب والفتيات وجمعية الهلال الأحمر لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية والتعليمية ودور العبادة والمعاهد الأزهرية ومحطات السكة الحديد للحد من انتشار هذا الفيروس.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، بحسن تعاون الشعب الشرقاوي والإلتزام بقرارات الحظر، وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أمر تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ قرار غلق المحال التجارية بكل قوة وحزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وانه لا تهاون أو تقاعس في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وأنه لا استثناء لأي فئة في تطبيق قرارات الحظر،وتم تشكيل فرق عمل من المتابعة الميدانية للمرور علي المراكز والمولات التجارية للتأكد من التزامها بقرار الغلق وتحرير محاضر ضد أي مخالف واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين،ومن جانبه أشاد محافظ الشرقية، أيضا، بوعي المواطن الشرقاوي والتزامه في تنفيذ قرارات غلق المراكز التجارية وكافة الاجراءات الاستباقية وحظر التجوال.

وأمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات.

وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ،مد تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى بعد 29 مارس، استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضى فى الأول من أبريل، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.