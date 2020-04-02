كوريا الجنوبية تسمح بالتصويت الغيابى لمرضى كورونا فى انتخابات البرلمان

رويترز

قررت كوريا الجنوبية، السماح للمرضى المصابين بفيروس كورونا، التصويت بالبريد أو غيابيا فى الانتخابات البرلمانية التى ستجرى هذا الشهر فى الوقت الذي تشهد فيه البلاد زيادة مطردة فى حالات الإصابة الجديدة بالعدوى.

وسيتوجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع يوم 15 أبريل، لانتخاب 300 عضو للجمعية الوطنية، للسنوات الأربع القادمة الأمر الذي يمثل تحديا بشأن كيفية منع انتشار الفيروس في أماكن الاقتراع مع التأكيد على حق المواطنين في التصويت.

وقال وزير الداخلية تشين يونج، إنه سيكون بمقدور المرضى الذين يتلقون العلاج ويبلغ عددهم نحو أربعة آلاف الإدلاء بأصواتهم عبر البريد أو من خلال التصويت الغيابي المبكر.

وقال في إفادة صحفية "سنضمن حق المرضى الأصيل في التصويت قدر الإمكان" مضيفا أن الحكومة لا تزال تفكر في إجراءات بالنسبة للذين لم تأتي فحوصاتهم إيجابية للمرض لكنهم يضعون أنفسهم قيد الحجر الصحي الذاتي.

وبدأت حملة الانتخابات اليوم الخميس وتستمر أسبوعين. ويرتدي المرشحون أقنعة طبية ويتحاشون المصافحة بالأيدي والتجمعات الكبيرة.

وتقول المفوضية الوطنية للانتخابات إنه يتعين على جميع الناخبين ارتداء أقنعة طبية عند التوجه إلى مراكز الاقتراع وأن يحافظوا على مسافة بين بعضهم بعضا. وسيقوم المسؤولون في مراكز الاقتراع بقياس درجات حرارة الناخبين عند المداخل مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى 9976، وتعافى 5828 من الفيروس في حين لا يزال 4148 يتلقون العلاج.