وأضافت أن دايجو كان لها النصيب الأكبر حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة فيها 21 حالة، بسبب حالات الإصابة المتواصلة في مستشفى دايشيل للرعاية الصحية ومستشفى ميجو الثاني.

وفى إقليم كيونج كى المجاور للعاصمة سول، أكدت السلطات الصحية 17 حالة إصابة إضافية جراء العدوى الجماعية بكورونا في مستشفى سانت ماري شمال شرق العاصمة. ومن المتوقع زيادة عدد المصابين المؤكدين في المستقبل مع استمرار ظهور نتائج فحوص حوالي 2500 مشتبه فى إصابتهم بكورونا منهم الطاقم الطبي وموظفين ومرافقين ومرضى نزلاء وموظفي الشركات المتعاونة مع المستشفي.

وجاءت العاصمة سول في المركز الثانى من عدد الإصابات، حيث سجلت 14 حالة جديدة، بينما بلغت حالات الإصابة المؤكدة من خلال إجراءت الحجر الصحي على الوافدين 18 حالة.. وبلغ عدد ضحايا الفيروس حتى الآن 169 شخصا بزيادة 4 أشخاص مقابل اليوم السابق.

ووصل عدد الذين رفع عنهم الحجر الصحي بعد أن تماثلت حالتهم الصحية للشفاء التام إلى 5828 شخصا بزيادة 261 عن اليوم السابق.