كوريا الجنوبية تتعهد بالتبرع بـ 5.73 مليون دولار لمساعدة جارتها الشمالية

ووعدت الوزارة بالتبرع بـ 1.73 مليون دولار عبر منظمة الصليب الأحمر الكورية الجنوبية إلى 3 مشاريع خاصة بإعادة الإعمار في كوريا الشمالية بسبب الإعصار "لينج لينج" تنفذها منظمة الصليب الأحمر الكورية الشمالية.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في موقعه الإلكتروني يوم 1 أبريل أن كوريا الجنوبية تعهدت بالتبرع بحوالي 5.73 مليون دولار خلال هذا العام.

وشكل هذا المبلغ حوالي 60% من إجمالي التبرعات المتعهد بها (9.43 مليون دولار) في المجتمع الدولي، ليشكل الجزء الأكبر من بين الدول في العالم.

ووعدت سويسرا وألمانيا بالتبرع بـ 13ر2 مليون دولار و670 ألف دولار لمساعدة كوريا الشمالية.

ومن المقرر تخصيص 51.9% أي 4.9 مليون دولار من إجمالي التبرعات المتعهد بها، في منظمة الصحة العالمية وفقا للبيانات.

وحسب القطاعات، سيتم ضخ 4.7 مليون دولار أي نصف التبرعات، في قطاع الصحة، وسيتم تخصيص 900 ألف دولار في مواجهة فيروس كورونا الجديد(كوفيد-19).