كوريا الجنوبية تتعهد بالتبرع بـ 5.73 مليون دولار لمساعدة جارتها الشمالية

تعهدت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بالتبرع بـ 5.73 مليون دولار لمساعدة جارتها الشمالية خلال هذا العام، وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن وزارة الوحدة الكورية الجنوبية قد تعهدت فى ديسمبر العام الماضى بالتبرع بـ 5 ملايين دولار إلى مشاريع منظمة الصحة العالمية لتقديم الدعم الطبى إلى مجال صحة الأمهات والأطفال الكوريين الشماليين وسلمت مليون دولار إلى المنظمة في نهاية العام الماضي ويبقى 4 ملايين دولار في هذا العام.
ووعدت الوزارة بالتبرع بـ 1.73 مليون دولار عبر منظمة الصليب الأحمر الكورية الجنوبية إلى 3 مشاريع خاصة بإعادة الإعمار في كوريا الشمالية بسبب الإعصار "لينج لينج" تنفذها منظمة الصليب الأحمر الكورية الشمالية.
وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في موقعه الإلكتروني يوم 1 أبريل أن كوريا الجنوبية تعهدت بالتبرع بحوالي 5.73 مليون دولار خلال هذا العام.
وشكل هذا المبلغ حوالي 60% من إجمالي التبرعات المتعهد بها (9.43 مليون دولار) في المجتمع الدولي، ليشكل الجزء الأكبر من بين الدول في العالم.
ووعدت سويسرا وألمانيا بالتبرع بـ 13ر2 مليون دولار و670 ألف دولار لمساعدة كوريا الشمالية.
ومن المقرر تخصيص 51.9% أي 4.9 مليون دولار من إجمالي التبرعات المتعهد بها، في منظمة الصحة العالمية وفقا للبيانات.
وحسب القطاعات، سيتم ضخ 4.7 مليون دولار أي نصف التبرعات، في قطاع الصحة، وسيتم تخصيص 900 ألف دولار في مواجهة فيروس كورونا الجديد(كوفيد-19).
من جهتها قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الخميس، إن كبير المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية لي دو-هون أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي ستيفن بيجين الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الخارجية الأمريكية.
وذكرت الوزارة أن لي وبيجون تشاركا تقييمهما للوضع الأخير في شبه الجزيرة الكورية، وناقشا سبل التعاون لإحراز تقدم ملموس في مجهودات السلام في شبه الجزيرة الكورية، حسبما نقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
ويبدو أنهما تشاركا تقييمهما إزاء الوضع الخاص بإطلاق كوريا الشمالية سلسلة من المقذوفات مؤخرا، وفقا للوكالة.
وأكد لي وبيجون التعاون الوثيق فيما يتعلق بقضايا كوريا الشمالية على رأسها القضية النووية الكورية الشمالية، وسط الجهود المبذولة من كل من بلديهما للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واتفقا على استمرار التواصل الوثيق على مستويات مختلفة.
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