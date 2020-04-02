قناة العربية: ارتفاع أسعار النفط 30% بعد دعوة السعودية لاجتماع أوبك

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن ارتفاع أسعار النفط بقيمة 30% بعد دعوة السعودية لاجتماع لأوبك .

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الخميس إن السعر اليومي لسلة خاماتها هبط إلى 16.87 دولار للبرميل في أول أبريل ، من 22.61 دولار في اليوم السابق، ليسجل أدنى مستوى منذ استحداث السلة في 16 يونيو حزيران 2005.

تضم السلة المزيج الصحراوي الجزائري وجيراسول الأنجولي ودجينو الكونجولي وزافيرو من غينيا الاستوائية ورابي الخفيف الجابوني والخام الإيراني الثقيل.

وتشمل أيضا خام البصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي والسدر الليبي وبوني الخفيف النيجيري والعربي الخفيف السعودي ومربان الإماراتي وميري الفنزويلي.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه تحدث إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وإنه يتوقع أن تخفض السعودية وروسيا إنتاج النفط نحو عشرة ملايين برميل، حيث أبدى كلا البلدين استعداده لإبرام اتفاق.

وكتب ترامب "تحدثت للتو مع صديقي (ولي العهد) السعودي، الذي تحدث إلى الرئيس الروسي بوتين، وأتوقع وآمل أن يخفضان الإنتاج حوالي عشرة ملايين برميل، وربما أكثر بكثير وهو ما، إذا حدث، سيكون شيئا عظيما لصناعة النفط والغاز!"