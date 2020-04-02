اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 أبريل 2020 10:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قطر تعلن الوفاة الثالثة بفيروس كورونا وتسجيل 114 إصابة جديدة

الخميس، 02 أبريل 2020 08:46 م
قطر تعلن الوفاة الثالثة بفيروس كورونا وتسجيل 114 إصابة جديدة كورونا
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة شفاء واحدة، مشيرة إلى وفاة الحالة الثالثة جراء الإصابة بالفيروس، جاء ذلك بحسب ما نقلته مصادر إعلامية قبل قليل، وكانت أعلنت قطر تسجيل ثانى حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أمس الأربعاء، وكانت قد قررت لجنة إدارة الأزمات في قطر الإغلاق التام لكل الأعمال والأنشطة التجارية وذلك بسبب ارتفاع وتيرة تفشى كورونا فى الدولة.
 
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات قوله إنه تم تسجيل 12 حالة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، منها 3 حالات لمواطنين قطريين قدموا من أوروبا.
 
وقد سادت البلاد حالة من الذعر بعد تفشى وباء كورونا خاصة فى فى ظل استضافة الدوحة العمالة الأجنبية بدون توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية لهم.

ودفع الذعر السلطات القطرية إلى تجهيز 18 ألف سرير خلال بضعة أسابيع في المرافق الطبية الميدانية التي ستوفر الخدمات الطبية الأساسية لمرضى فيروس كورونا، كانت منظمة العفو الدولية قد نشرت تقريرا حول خطر تفشي فيروس كورونا بين العمال الأجانب في قطر، محذرة من خطورة الوضع  وتعريض آلاف العمال والمهاجرين في المنطقة الصناعية بالعاصمة الدوحة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

 
 

 


كورونا

كوفيد 19

فيروس كورونا

وباء كورونا

جائحة كورونا

مصابى كورونا

علاج فيروس كورونا

COVID19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تقرير يكشف معاناة العمال فى قطر مع وباء كورونا.. فيديو

الخميس، 02 أبريل 2020 07:00 م

ابن عم تميم يفضحه: أمير قطر فى إحدى الجزر وفشل بإدارة البلاد

الخميس، 02 أبريل 2020 06:38 م

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف النهار..وضع رئيس الموساد الإسرائيلى يوسى كوهين فى الحجر الصحى بسبب كورونا..عضو سابق بحركة الشباب الإرهابية: قطر تمول الإرهاب فى الصومال لزعزعة الاستقرار

الخميس، 02 أبريل 2020 12:41 م

عضو سابق بحركة الشباب الإرهابية: قطر تمول الإرهاب فى الصومال لزعزعة الاستقرار

الخميس، 02 أبريل 2020 11:31 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب يأمر الشركات الأمريكية بتصنيع أجهزة تنفس لإنقاذ مصابى كورونا

ترامب يأمر الشركات الأمريكية بتصنيع أجهزة تنفس لإنقاذ مصابى كورونا

وزير الإعلام: الحظر الكامل وارد فى إجراءات الحكومة القادمة وأتمنى ألا نصل له

وزير الإعلام: الحظر الكامل وارد فى إجراءات الحكومة القادمة وأتمنى ألا نصل له

وزير النقل: تطهير المترو يتم بشكل دورى على مدار الساعة.. فيديو

وزير النقل: تطهير المترو يتم بشكل دورى على مدار الساعة.. فيديو

كهربا يستعيد ذكرياته فى قطاع ناشئين الأهلى بـ"صورة" مع كوكا وبيبو

كهربا يستعيد ذكرياته فى قطاع ناشئين الأهلى بـ"صورة" مع كوكا وبيبو

وزير التموين: جميع السلع تكفى لأكثر من 4 أشهر وجارى زيادة الاحتياطى.. فيديو

وزير التموين: جميع السلع تكفى لأكثر من 4 أشهر وجارى زيادة الاحتياطى.. فيديو

انفوجراف.. ماذا قال رئيس الوزراء عن الأسبوع المقبل وتطورات "كورونا" فى مصر؟

انفوجراف.. ماذا قال رئيس الوزراء عن الأسبوع المقبل وتطورات "كورونا" فى مصر؟

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

كريستيانو رونالدو الملياردير الأول فى تاريخ كرة القدم

كريستيانو رونالدو الملياردير الأول فى تاريخ كرة القدم

الكهرباء: تقسيط قيمة مقايسة العدادات الكودية على 24 شهرا بدون فوائد

الكهرباء: تقسيط قيمة مقايسة العدادات الكودية على 24 شهرا بدون فوائد

التعليم: حافز لمدرسي الثانى الابتدائى حتى 30 يونيو بمعدل 1000جنيه شهريا

التعليم: حافز لمدرسي الثانى الابتدائى حتى 30 يونيو بمعدل 1000جنيه شهريا

الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة