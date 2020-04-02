قاضى أمريكى يحكم بتركيب أجهزة GPS لمرضى غير ملتزمين بالحجر الصحى بولاية كنتاكى

كتب محمد جمال

أمر قاضى بولاية كنتاكى الأمريكية اليوم بإلحاق أجهزة GPS لمواطنين لم يلتزموا الحجر الصحى بولاية كنتاكى، ليفاجي المريضين بقيام الشرطة بتركيب أجهزة جي بي إس على أرجلهم لتتبعهم الذي أقرته البلاد، كما أمر القاضى بأنه اذا تكرر الأمر سيتعرضون للاعتقال والحبس.

وقالت السلطات بحسب صحيفة "واشنطن تايمز" إن أحد السكان الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي شوهد وهو يمشي ، والشخص الآخرالذي يعيش مع المريض المصاب بالفيروس التاجي رفض أيضا البقاء في الداخل.

وكشفت التقديرات التى تنشرها جامعة جون هوبكنز الأمريكية أن إجمالى عدد الوفيات لمصابين بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة تجاوز الخمسة آلاف بعد أن توفى 884 شخصا يوم أمس لترتفع حصيلة ضحايا الوباء فى البلاد إلى 5137.

وبحسب ما ذكرت "بى بى سى" عربى، تضم قائمة الوفيات التى أعلن عنها رضيعا يبلغ من العمر ستة أسابيع، ليكون أصغر ضحية معروفة للوباء فى العالم.

يأتى هذا فيما تجاوز عدد الإصابات أكثر من 216 ألف مصاب، وهو أعلى رقم فى العالم.

وحثت الولايات المتحدة رعاياها فى الخارج على العودة فورا إلى البلاد ما لم يكونوا مستعدين للبقاء هناك إلى أجل غير مسمى قبل أن يتحول فيروس كورونا المستجد إلى "تسونامى" تفقد معه القدرة على إجلائهم، وقال إيان براونلى، المكلف بتنسيق جهود إعادة الرعايا الأمريكيين من الخارج، وفقا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية اليوم الخميس، "ليس هنالك ما يضمن بأن تظل وزارة الخارجية قادرة فى غضون أسابيع قليلة من الآن على الاستمرار في المساعدة في عمليات الإجلاء".