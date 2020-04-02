فيديو وصور.. محافظ بورسعيد يكشف تفاصيل نقل متوفى كورونا فى سيارة نقل

بورسعيد – السيد فلاح

أعلنت محافظة بورسعيد، قبل قليل، تفاصيل نقل جثمان متوفى الكورونا بسيارة نقل، وقالت إن المواطن المتوفى بكورونا، إبراهيم حسن محمد العتر وصل إلي مستشفي المبرة يوم الثلاثاء الماضى، والذي يبلغ من العمر 64 عام للاشتباه بفيرس كورونا وتم أخذ العينات اللازمة وظهرت نتيجة التحليل بايجابية الحالة إلا أنه توفى عصر أمس.

وأضاف البيان، أن دارة مستشفي المبرة والطب الوقائي قاما باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية المتبعة بدفن مثل هذه الحالة طبقًا لتعليمات وزارة الصحه وتم اخطار أهله وقاموا بالتواصل بجمعية دفن الموتي الذي قوبل طلبهم بالرفض من قبل الجمعية لأن المتوفي له شروط خاصة عند النقل والدفن إلا انهم قاموا بالتواصل بأحد أعضاء مجلس النواب بمحافظة بورسعيد لتوفير عربة دفن للموتي، وقد قام النائب بدفع عربة ربع نقل لنقل الجثمان.

وأكدت محافظة بورسعيد أنها قامت بالتنسيق مع وزارة الصحه بتجهيز عربة مجهزة بدفن الموتي خاصة بحالات فيرس الكورونا والاتصال برقم التليفون 0663254111 وكذلك تم التنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي بتخصيص عربة أخري لدفن الموتي لحالات الكورونا بجمعية دفن الموتي.

وأكدت محافظة بورسعيد أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد جمعية دفن الموتي وأي جهة يثبت تقصيرها، وتهيب محافظة بورسعيد بجميع المواطنين بالترابط والتماسك وإعلاء المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبارات أخري في مثل هذه الظروف الاستثنائية للخروج من هذا الأمر بأقل الخسائر، لتجنب حدوث هذه المواقف، كما يهيب محافظ بورسعيد بجميع المواطنين في حالة حدوث أي حالة مشابهة الاتصال بغرفة عمليات المحافظة علي الأرقام التالية، 3222997 - 3222945.

كان رواد مواقع التواصل قد تداول فيديو، لنقل جثمان شخص متوفى، نتيجة إصابته بفيروس كورونا من مستشفى المبرة ببورسعيد، داخل كيس أسود، وتم وضعه داخل سيارة ربع نقل، دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع إصابتهم بالفيروس، وتم أصطحاب الجثة فى السيارة إلى مقابر بورسعيد لدفنه.

وأظهر الفيديو الذى صاحبة ثورة غصب عارمة، بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع إصابة المصاحبين للجثة بفيروس كورونا، بعد أن أكد مصور الفيديو، أنهم فشلوا فى إحضار سيارة إسعاف لنقل الجثة بالإجراءات الاحترازية إلى مقابر بورسعيد، فقرروا نقل الجثمان بواسطة سيارة ربع نقل، كون إكرام الميت دفنه.

ووثق الفيديو لحظة خروج الجثمان من مستشفى المبرة ببورسعيد، بواسطة 5 أشخاص لم غير متخصصين من قبل وزارة الصحة لنقل الجثة واتخاذ الإجراءات الاحترازية، حتى وصوله إلى المقابر واستلام طاقم تابع لوزارة الصحة بمقابر بورسعيد الجثة، لدفنها، وتم إدخال السيارة التى تحمل الجثمان، إلى المقابر، وتم منع دخول بعد المرافقين للجثة.

وجاء الفيديو عبارة عن 5 أشخاص ينقلون جثة لشخص متوفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا من مستشفى المبرة ببورسعيد، داخل كيس أسود، وتم وضعه داخل سيارة ربع نقل، دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع إصابتهم بالفيروس.

وقال مصور الجثة فى لحظات انهيار من الموقف، باكيًا والله أن أكرام الميت دفنه، لذهبت بالجثة ووضعتها أمام باب محافظ بورسعيد.

وعلق الدكتور عادل تعيلب، مدير هيئة الرعاية الصحية فرع محافظة بورسعيد، فى بيان له على الواقعة قائلاً، إنه من المتبع والمتعارف عليه أن الجثمان يجرى تسليمه من المستشفى إلى أهل المتوفي، وعليهم إحضار سيارة نقل الجثمان وليس المستشفى، ويتبع الإجراءات الوقائية أثناء نقل الجثمان إلى المقابر، على أن يتسلم الجثمان فى المقابر فريق الإدارة الوقائية لاستكمال إجراءات الوقاية أثناء عملية الدفن.

وتقدمت محافظة بورسعيد بخالص العزاء لأسرة المتوفي بفيروس كورونا إبراهيم حسن محمد العتر داعين المولي عز وجل أن يتغمدة بواسع رحمتة وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.















