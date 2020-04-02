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فرنسا تسجل 471 وفاة جديدة خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 4503

الخميس، 02 أبريل 2020 07:39 م
فرنسا تسجل 471 وفاة جديدة خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 4503 كورونا
كتب سمير حسنى

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سجلت الصحة فى فرنسا اليوم الخميس 471 وفاة جديدة خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4503 ، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة سكاى نيوز الإخبارية ، وفى وقت سابق أعلنت فرنسا أن من يحتاجون إلى أجهزة إعاشة من المصابين بفيروس كورونا تخطى عددهم 6000 شخص.

 

أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه حتى الآن، لم يتم التوصل إلى علاج موصى به للوقابة أو علاج فيروس كورونا المستجد.

ونشر حساب منظمة الصحة العالمية فى عمان، سؤالا حول ما إذا كان هناك أى أدوية محددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد أو علاجه؟.

وقات منظمة عبر حسابها،: "الإجابة حتى تاريخه، لا يوجد أي دواء محدد موصى به للوقاية من فيروس كورونا المستجد أو علاجه.. ومع ذلك يجب أن يحصل المصابون بالفيروس على الرعاية المناسبة لتخفيف الأعراض وعلاجها".

دعا وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الخميس، الدول الأعضاء في منطقة اليورو إلى "إظهار التضامن" و"المضي قدما" لمواجهة أزمة اقتصادية يبدو أنها ستكون "طويلة ومكلفة".

وقال الوزير في مؤتمر صحفي: "لقد حان الوقت لإظهار تضامننا لمواجهة الأزمة"، داعيا دول الشمال والجنوب إلى إيجاد أرضية مشتركة لواجهة الأزمة الناجمة عن انتشار "فيروس كورونا المستجد".
 

وأضاف "ليس هناك ما يعود بالضرر على أوروبا أكثر من وجود رد غدا على الأزمة يوافق عليه البعض ويرفضه الآخرون"، في إشارة الى الانقسامات التي ظهرت مؤخرا بين هولندا وألمانيا من جهة وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال من جهة أخرى.

 


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