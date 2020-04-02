فرنسا تسجل 471 وفاة جديدة خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 4503

كتب سمير حسنى

سجلت الصحة فى فرنسا اليوم الخميس 471 وفاة جديدة خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4503 ، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة سكاى نيوز الإخبارية ، وفى وقت سابق أعلنت فرنسا أن من يحتاجون إلى أجهزة إعاشة من المصابين بفيروس كورونا تخطى عددهم 6000 شخص.

أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه حتى الآن، لم يتم التوصل إلى علاج موصى به للوقابة أو علاج فيروس كورونا المستجد.

ونشر حساب منظمة الصحة العالمية فى عمان، سؤالا حول ما إذا كان هناك أى أدوية محددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد أو علاجه؟.

وقات منظمة عبر حسابها،: "الإجابة حتى تاريخه، لا يوجد أي دواء محدد موصى به للوقاية من فيروس كورونا المستجد أو علاجه.. ومع ذلك يجب أن يحصل المصابون بالفيروس على الرعاية المناسبة لتخفيف الأعراض وعلاجها".

دعا وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الخميس، الدول الأعضاء في منطقة اليورو إلى "إظهار التضامن" و"المضي قدما" لمواجهة أزمة اقتصادية يبدو أنها ستكون "طويلة ومكلفة".