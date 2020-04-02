اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 08:04 م
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فرنسا تسجل أكثر من 884 وفاة بفيروس كورونا فى دور المسنين

الخميس، 02 أبريل 2020 08:04 م
فرنسا تسجل أكثر من 884 وفاة بفيروس كورونا فى دور المسنين كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت فرنسا اليوم أن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد فى دور المسنين بلغ أكثر من 884 وفاة، جاء ذلك بحسب شبكة سكاى نيوز الإخبارية، وفى وقت سابق قالت إدارة صحية إقليمية، إن 570 شخصا توفوا في دور رعاية في منطقة في شرق فرنسا منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

وأصبحت فرنسا رابع دولة على مستوى العالم يتجاوز فيها عدد الوفيات بسب الفيروس مستوى الأربعة آلاف لكن ذلك لا يشمل من توفوا خارج المستشفيات.

وارتفعت أعداد الوفيات في دور الرعاية مع تسجيل عشرات الحالات في مختلف أرجاء البلاد. وأحجم المسؤولون عن ربط الوفيات بشكل مباشر بفيروس كورونا نظرا للسن والحالة الصحية للمتوفين.

 

وقالت إدارة الصحة العامة في منطقة جراند-است في بيان "حتى 31 مارس تأثرت 411 دارا للرعاية من إجمالي 620 دارا في المنطقة بفيروس كورونا".

وتقوم الأقاليم بحصر بيانات دور الرعاية ومن المقرر أن تورد هيئة الصحة العامة بيانات على مستوى البلاد في وقت لاحق اليوم.

ويقيم نحو مليون شخص في دور رعاية في فرنسا.، وحذر ممثلون عن دور رعاية المسنين في مارس وزارة الصحة من أن مئة ألف قد يموتون إذا لم تنجح في السيطرة على الوضع.

 


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