اليوم السابع
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فتوى جزائرية تحرم نشر الشائعات حول كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 05:02 ص
فتوى جزائرية تحرم نشر الشائعات حول كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

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أفتت لجنة وزارية جزائرية ، بتحريم نشر الشائعات المتعلقة بوباء كورونا المستجد والتى "تثير القلق والاضطراب" لدى المواطنين، بحسب "روسيا اليوم" .

 

أكدت لجنة وزارة الشؤون الدينية، أن الإشاعة تتسبب فى "إثارة القلق والاضطراب والخوف بين الآمنين والتلاعب بالصحة النفسية للمواطنين وإضعاف الثقة بالنفس والتشكيك فى جهود ومقدرات الأمة والتأثير على منظومة القيم والأخلاق".

 

وأفتت بأنه "لا يجوز نقل المعلومة إلا بعد التأكد من صحة صدورها من جهة مختصة موثوقة حرصا على عدم المساهمة فى انتشار الإشاعة".

 

وأبرزت اللجنة أنه "إذا كان الواجب على المواطنين التعامل مع الإشاعة بكل ما ينبغى من الحيطة والحذر فى الأيام العادية، فإن التعامل معها فى هذه الأيام الحرجة ينبغى أن يكون أكثر حيطة وحذرا".

من ناحية أخرى، أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل، أن الجزائر أعلنت فرض حظر التجوال على 4 ولايات جديدة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس "كورونا" بالجزائر، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" بالبلاد إلى 847 حالة إصابة، و58 

وقال فورار - فى تصريحات له اليوم - إنه تم تسجيل 131 حالة إصابة جديدة، و14 حالة وفاة جديدة اليوم بفيروس "كورونا"، بينما بلغ إجمالى عدد الحالات التى تماثلت للشفاء 61 حالة.

 
 


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