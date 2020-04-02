اليوم السابع
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غلق معابر "الجمباز" بالزقازيق لمنع إلقاء القمامة على السكة الحديد

الخميس، 02 أبريل 2020 02:00 ص
غلق معابر "الجمباز" بالزقازيق لمنع إلقاء القمامة على السكة الحديد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انه جارى التنسيق مع وزير النقل للموافقه على غلق المعابر غير الآمنه على شريط السكك الحديدية بمنطقه الجمباز فى الزقازيق، ذلك للحد من السلوكيات الخاطئة من بعض للمواطنين بإلقاء القمامة داخل حرم السكه الحديد وخارجه فى هذة المنطقة، فضلا عن توقيع غرامات على المواطنين غير الملتزمين والذين يقومون بإلقاء القمامة على جانبى الطريق دون أدنى تحمل للمسئوليه.

 

وأوضح محافظ الشرقية لـ"اليوم السابع"، انه خلال شهرين انه تم رفع 150 طن قمامة من شريط سكة الحديد فى عزبة الجمباز بنطاق حى ثانى الزقازيق، مع ذلك عادوا المواطنين إلقاء القمامة مرة أخرى، ليتم رفع بالأمس 60 طن ليصل إجمالى ما تم رفعه خلال فترة ماضية 210 طن .

 

و يجدر بالاشارة، ان وزارة البيئة دعمت منظومة النظافة خلال الفترة الماضية، بمعدات ولوادر بعدد "15"معدة تشمل 2 مكنسة و2 سيارة قلاب حمولة 10 طن مجهزة و4 لودر مفصلى ولودر زاحف و3سيارة قلاب صغيرة حمولة طن، وسيارة ¾ نقل قلاب 6 متر، و2 سيارة سكانيا، بالإضافة سيارة دوبل كابينة و4 سيارة مفرد كابينة، بتكفة إجمالية 25 مليون و540 ألف جنيه، للمساهمة فى الإرتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لخلق بيئة نظيفة وصحية تساعد بشكل كبير فى إعادة الوجه الحضارى والجمالى لشوارع المراكز والمدن داخل المحافظة .

 

و يقوم الجهاز التنفيذى،  بخطة التشغيل اليومى لمعدات النظافة والتأكد من إستخدامها فى الأغراض المخصصة لها والإستفادة منها لتحسين مستوى النظافة، مشدداً على ضرورة المتابعة اليومية ﻷعمال الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة والتأكد من جاهزية السيارات للإستخدام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وإصلاح المتهالك منها فوراً مع الحفاظ عليها لضمان إستمرارها ﻷكبر فترة ممكنة للمساهمة فى تحسين مستوى النظافة .

 

ذلك فى ظل السعى لتطوير منظومة النظافة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة معدات النظافة المستخدمة فى رفع أكوام القمامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

 


الشرقية

معدات نظافة

منظومة النظافة

اخبار الشرقية

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