اليوم السابع
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غسل يديه بالبنزين فأصيب بحروق بنسبة 60% بيديه وقدميه فى سوهاج

الخميس، 02 أبريل 2020 10:09 ص
غسل يديه بالبنزين فأصيب بحروق بنسبة 60% بيديه وقدميه فى سوهاج سيارة إسعاف - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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أصيب عامل بورشة خاصة بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، بحروق متفرقة باليدين والقدمين بنسبة وصلت 60% وتم نقله للمستشفى الجامعى عقب قيامه بغسل يديه بالنزين والعمل في وجود مصدر حرارى، مما أدى إلى إشتعال النيران به وحدوث إصابته.

 

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء جمال إبراهيم نائب مدير أمن سوهاج لقطاع الجنوب، يفيد بإصابة عامل بحروق بدائرة مركز البلينا، وتم تحويله للمستشفى الجامعى للعلاج.

 

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية ، وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب ، والرائد احمد تعليلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البلينا ، بورود بلاغا من المستشفي المركزى بوصول المدعو "يوسف م ا ا" 13 سنة عامل بورشة ميكانيكة سيارات ، ويقيم دائرة المركز مصاباً " بحروق متفرقة بالقدمين واليدين بنسبة 60 % وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي .

وبسؤال كلاً من والده المدعو " محمد ا ا م " 57 سنة عامل ، و "خلف ش ع م" 38 سنة ميكانيكي ، ويقيمان بذات الناحية ، قررا بأنه عقب أنتهاء المصاب المذكور من العمل بورشة خاصه بالثاني قام بغسل يده " بالبنزين " في وجود مصدر حراري مما أدي لإشعال النيران به .

وحدوث إصابته ونفي الأول الشبهة الجنائية ، وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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