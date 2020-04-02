غرامات مالية لأصحاب 5 محال بطوخ لمخالفتهم قرار الحظر

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من العميد فوزى عبد ربه مأمور قسم ثان شبرا الخيمة ، يفيد بورود إخطار بأنه أثناء مرور قوة أمنية من رجال مباحث القسم، لتفقد مدى التزام المحال التجارية بتطبيق قرار الحظر ، تبين مخالفة أصحاب 5محال تجارية بدائرة المركز أمس وظلوا فاتحي محلاتهم رغم قرار الحظر بأغلاقها من الساعة الخامسة مساء حتي الساعة السادسة صباحا فيما جرى تغريم المخالفين غرامات مالية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهي بشكل دورى في الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وناشد محافظ القليوبية، أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التي نص عليها القرار، موضحا أن القيادة السياسية ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين وكإجراء احترازي للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.