اليوم السابع
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عمليات تعقيم موسعة لمطار القاهرة و لطائرات إجلاء المصريين.. صور

الخميس، 02 أبريل 2020 06:10 م
عمليات تعقيم موسعة لمطار القاهرة و لطائرات إجلاء المصريين.. صور
كتبت رحاب نبيل

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تواصل وزارة الطيران المدنى تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ضوء الخطوات التى تتخذها الدولة لمواجهة خطر الفيروس ، وذلك عبر اتخاذ ما يلزم من إجراءات للوقاية من الفيروس والتعامل مع أي تداعيات محتملة لهذا الوباء.

 

وقامت الوزارة بتعقيم مركز العمليات المتكامل IOCC بأقسامه المختلفه ، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير صالة 2 سفر ووصول داخلى وجميع المكاتب الإدارية بمبنى الركاب رقم (١) بمطار القاهرة الدولى وذلك فى إطار الجهود المكثفة التى تقوم بها الوزارة لضمان أعلى درجات الوقاية والسلامة الصحية .

 

و تستمر الشركة الوطنية لمصر للطيران فى تعقيم طائراتها وبخاصة التى تقوم برحلات استثنائية لإجلاء الرعايا المصريين  ، وذلك بالتعاون مع فرق الطب الوقائى التابعة لمصر للطيران حيث شملت الإجراءات تعقيم قمرات القيادة ومقصورة الركاب والممرات والمقاعد ودورات المياه ومخازن الطائرات بالإضافة إلى الجسم الخارجى للطائرات .

 

وتواصل الوزارة المتابعة الدورية لتنفيذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية على جميع شركاتها وهيئاتها التابعة لمواجهة فيروس كورونا والوقاية منه حرصاً على سلامة جميع العاملين داخل قطاع الطيران المدنى.

 
 
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وزارة الطيران

فيروس كورونا

مصر للطيران

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