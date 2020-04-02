عمليات إزالة وتطهير لنهر من الحشائش بقيمة 37 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى بأن القطاع قام خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية مارس من العام المالى الحالى، بتنفيذ عمليات إزالة وتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل، باستثمارات تبلغ (37) مليون جنيه، وجاري العمل في تنفيذ اعمال إزالة حشائش جديدة بقيمة (34,5مليون جنيه) لضمان استمرارية نظافة المجري من الحشائش وورد النيل في ظل اتجاه الدولة لترشيد الاستخدامات المائية وتوفيرها لأغراض الشرب والزراعة والصناعة وخلافه.



وأضاف خالد فى بيان صحفى اليوم بأن القطاع قام خلال الفترة بتنفيذ أعمال ضمن الخطة الاستثمارية باستثمارات بلغت (17 مليون جنيه) شملت أعمال حماية لجوانب نهر الني وأعمال تكريك للمجري وجاري تنفيذ حزمة من الأعمال أيضا في مجال الخطة الاستثمارية بقيمة (152مليون جنيه) على عامين ماليين 2019/2020 – 2020/2021 وتشمل أعمال حماية بأطوال تصل الي 9كم على جوانب نهر النيل وأعمال شراء معدات وأعمال تكريك للمجري المائي



على جانب آخر أفاد رئيس القطاع بأنه تم الانتهاء من تنفيذ (3) عمليات بقيمة نحو2,2 مليون جنيه بالتنسيق مع أجهزة محافظة قنا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وجاري تنفيذ أعمال بقيمة نحو 6,5 مليون جنيه لعملية انشاء وتجميل كورنيش نيل أبو شوشة بالتنسيق مع الوحدة المحلية امركز أبو تشت.







يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.







أوضحت وزارة الرى أن أجهزة القطاع تلاحق كافه الأنشطة لتحصيل مستحقات الدولة وقيم مقابل الانتفاع بالمسطح المائي حيث شهد القطاع في الاونه الاخيره قفزه غير مسبوقة لتحصيل تلك المستحقات حيث بلغ ما تم تحصيله من يوليو الماضى حتي نهاية يناير الماضى بلغ 200٪ من ما سبق تحصيله عن ذات الفتره من العام الماضي.



ووضعت الحكومة مخطط فنى وهندسى لتطوير كورنيش النيل بالقاهره الكبرى والمحافظات لإنشاء مشروع "ممشى اهل مصر " تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات ازالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى مشروع لتطوير الواجهات النيلية على طول نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، وإمتداد فرعى دمياط ورشيد، حيث يتم حاليا تطوير الكورنيش وانشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل من كوبرى امبابة إلى كوبرى 15 مايو يتضمن انشاء مرسى يخوت ولسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل ومطاعم وكفيتريات وأماكن للجلوس ونوافيرر وبرجولات .



الجدير بالذكر أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل يقوم بتنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات علي مجري النهر بكافة محافظات الجمهورية التي تطل علي نهر النيل ليسجل القطاع أكثر من 50 ألف حالة تعدي علي مجري نهر النيل منذ انطلاق الحملة في يناير 2015 بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وأجهزة المحافظات ، ومازال القطاع واجهزته مستمر بعزم لا يلين حتى الوصول لنيل بلا تعديات .

















