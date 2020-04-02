اليوم السابع
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علماء روس: مستعدون لتطوير علاج لفيروس كورونا من دماء المتعافين خلال شهر

الخميس، 02 أبريل 2020 12:00 ص
علماء روس: مستعدون لتطوير علاج لفيروس كورونا من دماء المتعافين خلال شهر اجراءات مكافحة فيروس كورونا
موسكو أ ش أ

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أعلن معهد العلوم البيولوجية والطب الأساسى التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، الأربعاء، أن علماءه مستعدون لتطوير علاج لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بناء على دماء المتعافين من الفيروس، خلال 30 يوما.

وأشار المعهد - فى بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أن "العقار التجريبى لعدوى فيروس كورونا سيكون عبارة عن جزء مخصب من الجلوبولين المناعى المضاد للفيروسات فى الدم البشرى المستخرج من بلازما المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يستغرق تطويره 30 يومًا".

وأضاف المعهد أن العلماء يحتاجون نحو نصف لتر من البلازما الدموية من المرضى المتعافين من الفيروس لصنع العلاج، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم ذلك عن طريق الوريد.

ولفت المعهد إلى اعتقاد العلماء بأن العقار سيكون مُعقما بالكامل وغير مولد للحُمى، مشيرا إلى أن تطوير العقار سيحتاج تمويل قدره 6 مليون روبل روسى (نحو 76 ألف دولار أمريكي).

جدير بالذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تخطى حاجز 850 ألف حالة، اليوم الأربعاء، بينما بلغ عدد الضحايا ما يزيد على 42 ألف حالة وفاة، فيما وصل عدد الإصابات فى روسيا إلى 2777 حالة وتوفى 24 شخصا بالمرض.

 


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