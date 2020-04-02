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عضو بـ"الأطباء": زيادة مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية خطوة إيجابية

الخميس، 02 أبريل 2020 02:29 م
عضو بـ"الأطباء": زيادة مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية خطوة إيجابية الدكتور أسامة عبد الحى عضو مجلس نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور أسامة عبد الحى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الإعلان عن زيادة مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية إلى 2200 جنيه شهريا، قرار إيجابى، ويعد تفعيلا لقانون المستشفيات الجامعية الجديد، والذى نص على أن أطباء الامتياز يحصلون على مكافأة بنسبة 80% من مرتب الطبيب المقيم.
 
 
وأضاف عبد الحى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن دفعى أطباء الامتياز أعدادها تتراوح من 10 آلاف إلى 12 ألف طبيب، مثمنا اتخاذ قرارات من قبل الدولة لتفعيل القانون.
 
 
يأتى ذلك بعدما أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا لدعم القطاع الصحى وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض، على النحو الذى يُسهم فى الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، موضحًا أن هناك تكليفًا رئاسيًا برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تُصرف حاليًا بما يتراوح بين 400 إلى 700 جنيه، لتصبح 2200 جنيه شهريًا، اعتبارًا من خريجى كليات الطب دفعة ديسمبر 2019.
 
 
وأضاف الوزير، أنه سيتم رفع قيمة المكافأة إلى 2200 جنيه شهريًا لحوالى 12 ألف طبيب امتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر، على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية 316 مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه تم على الفور إتاحة 100 مليون جنيه للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتمويل تكلفة الزيادة الجديدة فى مكافأة أطباء الامتياز، مشيرا إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فسوف تتضمن الموازنة الجديدة زيادة 75% فى بدل المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض ليرتفع الحد الأدنى له من 400 جنيه إلى 700 جنيه والحد الأقصى من 700 إلى 1225 جنيهًا بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه.
 

نقابة الاطباء

مكافاة اطباء الامتياز

اطباء الامتياز

زيادة مكافاة اطباء الامتياز

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