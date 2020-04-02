عامل بمدرسة ببورفؤاد يبتكر جهاز للتعقيم لمواجهة كورونا

بورسعيد محمد فرج

ابتكر محسوب محمد فتحى عامل بمدرسة نبوية الجابرى الإعدادية للبنات ببورفؤاد جهاز للتعقيم والتطهير بالجهود الذاتية لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه د. نبوى باهى وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم ببورسعيد احمد تاج الدين مدير إدارة بورفؤاد التعليمية بتكريمه لما يقدمه من جهد غير عادى داخل مدرسته للحفاظ على سلامة الطالبات.

وقد اثنى باهى على مجهود العامل ومدى تحمله نفقات خامات الابتكار والمواد المستخدمة فى التعقيم وتطهير المدرسة المدرسة فضلا عن الجهد المبذول وتفانيه وإخلاصه فى نجاح هذه المهمة بكافة قاعات ومكاتب المدرسة.

وتابع : أن التكريم جاء لما بذله العامل لابتكار الجهاز لاستخدامه فى التعقيم وتطهير المدرسة بجهوده الذاتية وقيامه بتعقيم وتطهير المدرسة بمفرده حرصا منه على صحة وسلامة الطالبات والعاملين بها كإجراء وقائى لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وفى سياق آخر قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بمتابعة إجراءات توزيع شرائح التابلت بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات رافقه خلالها دكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وذلك ضمن إجراءات عملية توزيع شريحة التابلت المدرسى لطلاب الصف الأول الثانوى بالمحافظة وعددهم 4041 طالبا وطالبة .

وأكد اللواء عادل الغضبان، أنه فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وللحد من التكدس والازدحام داخل المدارس، تم تخصيص 11 مركزًا بالمدارس لتوزيع الشريحة لتخدم كافة مدارس المرحلة الثانوية بالمحافظة وعددها 29 مدرسة ما بين الحكومى والخاص.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن أمس الاثنين كان بداية توزيع شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى والذى شهدت توافد اولياء الأمور للحصول على الشرائح، مع التأكيد على إتباع الإرشادات والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تحمى العاملين وأولياء الأمور ومنع التكدس والازدحام حفاظا على صحة المواطنين، كما ناشد المحافظ المواطنين بالتزام النظام والتعليمات والبعد عن الاختلاط حفاظا على الصالح العام للجميع .

يذكر أن تسليم الشريحة يتم من قبل الشركة المصرية للإتصالات وهذه الشريحة بمثابة خط إنترنت لتفعيل التابلت المدرسى على منصة الوزارة الالكترونية وتوزع دون مقابل بهدف التيسير على الطلاب خلال هذه المرحلة.